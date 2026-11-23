Более 20 лет в Казахстане успешно работает система обязательного социального страхования:

7 миллионов казахстанцев находятся под страховой защитой;

более 1,3 миллиона человек ежегодно получают денежные выплаты;

свыше 900 млрд теңге в год возвращается застрахованным работникам при наступлении социальных рисков.

Сегодня это не просто финансовый механизм, а мощный фундамент стабильности и уверенности в завтрашнем дне, который объединяет работающих казахстанцев и обеспечивает им надежную защиту при наступлении социальных рисков.

Система выстроена с учетом передовых международных стандартов Международной организации труда (МОТ) и опирается на ключевые принципы солидарности, справедливости и персонифицированного учета, работая в современном цифровом проактивном формате.

Опираясь на эти принципы, Государственный фонд социального страхования (далее – Фонд) Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан страхует граждан по следующим рискам:

1. Утрата трудоспособности. Если работающий гражданин по состоянию здоровья утратил трудоспособность, Фонд назначает ему ежемесячную выплату – не дольше чем до достижения пенсионного возраста.

2. Потеря кормильца. При уходе из жизни кормильца Фонд обеспечивает дополнительную финансовую опору его детям до совершеннолетия (или до 23 лет при очном обучении) и другим иждивенцам.

3. Потеря работы. В период поиска нового места человек получает двойную поддержку: карьерный центр после регистрации безработного помогает с подбором вакансий и сопровождает до полного трудоустройства, а с 1 января 2027 года Фонд выплачивает до 45% прежней зарплаты на срок до трёх месяцев. Это позволяет найти постоянную работу.

4. Материнство и детство (беременность и роды, а также уход за ребенком до полутора лет). Будущим мамам назначаются выплаты, сопоставимые с их зарплатой, а затем ежемесячная поддержка до исполнения малышу полутора лет.

Сотни тысяч семей смогли посвятить это время заботе о ребенке – в самый важный для его здоровья период грудного вскармливания, благодаря дополнительной поддержке из Фонда.

Процесс оформления социальных выплат максимально упрощен и оцифрован. Если сведения о доходах уже есть в государственных базах данных, выплату можно оформить дистанционно, в том числе на портале eGov.kz или через проактивное SMS.

При желании всегда можно обратиться и в ЦОН. Сегодня такой цифровой подход полностью оправдывает себя: доля услуг, оказываемых в электронном формате, составила почти 80%.

Пока человек официально работает, за него в Фонд поступают социальные отчисления: за сотрудников отчисления уплачивает работодатель (без удержаний из зарплаты), а предприниматели и самозанятые вносят их за себя сами. Так у каждого работающего гражданина формируется персональный финансовый щит, который дополняет базовые госпособия и дает двойную опору.

Выплаты из Фонда не зависят от уровня благополучия семьи: право на них даёт участие в системе и наличие социальных отчислений.

Главная ценность системы – реальная финансовая выгода для граждан. Это наглядно подтверждает статистика 2026 года по самым длительным видам выплат (по потере кормильца и утрате трудоспособности): за 166 тыс. действующих получателей за все время их участия в системе было внесено 96 млрд теңге, а выплачено им уже более 400 млрд теңге;

более того, на продолжение этих долгосрочных выплат Фонд несет обязательства еще в объеме 475 млрд теңге.

Сегодня система обязательного социального страхования Казахстана – это пример того, как современные технологии и принцип социальной справедливости работают на благо каждого человека, превращая официальную занятость в самую надежную инвестицию в собственное благополучие и уверенность в завтрашнем дне.

В следующем материале Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подробно расскажет, как эта система обеспечивает работающим казахстанцам надежную защиту без лишних затрат для людей и бизнеса.