Минтруда и «Тенгизшевройл» обсудили занятость, подготовку кадров и безопасность труда

Сегодня министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провел встречу с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Уильямом Лакоби, генеральным менеджером по связям с Правительством и общественностью Нурмухамедом Картабаевым и генеральным менеджером по управлению человеческими ресурсами Камшат Байжановой. Стороны обсудили вопросы занятости населения, подготовки востребованных специалистов, соблюдения трудовых прав и безопасности работников, а также развития наставничества и повышения престижа рабочих профессий.

Ключевым вопросом встречи стала подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями экономики. В 2026 году Министерство планирует обеспечить трудоустройство 548 тыс. граждан, включая безработных и молодежь, а также людей, проходящих обучение и переобучение. При этом особое значение придается взаимодействию с крупными работодателями, чтобы система подготовки кадров была максимально ориентирована на востребованные профессии и компетенции.

«Наша задача - не только содействовать трудоустройству, но и готовить специалистов под реальные потребности экономики. В этом важную роль играют обучение, наставничество и передача знаний от опытных специалистов казахстанским кадрам» - отметил Аскарбек Ертаев.

Отдельное внимание стороны уделили кадровой ситуации в ТОО «Тенгизшевройл». Сегодня 96% сотрудников компании являются гражданами Казахстана, тогда как в 1993 году этот показатель составлял 50%. При этом доля казахстанских специалистов среди руководителей высшего и среднего звена достигает более 90%.

Участники встречи отметили значительный вклад компании в развитие казахстанского кадрового потенциала и подчеркнули важность дальнейшей передачи профессиональных знаний и международного опыта отечественным специалистам.

«Неотъемлемой частью нашей работы остается безопасность труда. Для ТШО жизнь и здоровье каждого сотрудника являются безусловным приоритетом. Мы продолжаем укреплять культуру безопасности, внедрять мировые практики, совершенствовать системы управления рисками и обеспечивать безопасные условия труда как для сотрудников компании, так и для работников подрядных организаций. Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и готовы продолжать совместную работу по развитию человеческого капитала и подготовке специалистов» - подчеркнул Уильям Лакоби.

Безопасность и защита трудовых прав работников также стали одним из приоритетных вопросов встречи. В компании действует коллективный договор и профсоюзная организация. В 2026 году внеплановые проверки в отношении ТОО «Тенгизшевройл» не проводились, несчастные случаи, связанные с производственной деятельностью, не зарегистрированы.

Министр отметил, что вопросы соблюдения трудовых прав остаются в числе приоритетов государственной политики. С начала 2026 года в Министерство поступило порядка 68 тыс. обращений граждан со всех регионов Казахстана по различным вопросам, в том числе связанным с оплатой труда и трудовыми спорами. В этой связи продолжается работа по совершенствованию механизмов защиты трудовых прав работников.

Важным направлением сотрудничества остается повышение престижа рабочих профессий и развитие культуры труда. Аскарбек Ертаев поблагодарил руководство «Тенгизшевройл» за многолетнюю поддержку республиканского конкурса «Еңбек жолы», направленного на популяризацию человека труда, развитие наставничества и сохранение трудовых традиций.

«Крупные компании должны участвовать не только в создании рабочих мест, но и в формировании кадрового потенциала страны. Через обучение, наставничество и передачу знаний мы создаем возможности для профессионального роста казахстанских специалистов» - резюмировал Аскарбек Ертаев.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить системное взаимодействие по вопросам занятости, кадрового планирования, подготовки и переобучения специалистов, защиты трудовых прав и повышения безопасности на производстве. Особое внимание будет уделено развитию наставничества, передаче профессиональных компетенций и популяризации рабочих профессий.