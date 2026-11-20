Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает расширять проект «QH Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях». С 20 ноября 2026 года к нему присоединились Северо-Казахстанская и Мангистауская области. Проект реализуют областные филиалы Национального научного центра развития сферы социальной защиты в Петропавловске и Актау.

В Мангистауской области 1 631 ребёнок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в Северо-Казахстанской - 497. Многие семьи живут в сёлах и посёлках, далеко от областных центров, и регулярно возить ребёнка на занятия им сложно. Домашний формат решает эту задачу: занятия становятся частью привычного распорядка дня ребёнка, а специалисты остаются на связи с семьёй.

- Для многих наших семей дорога до Актау - это время, силы и расходы. Теперь реабилитация будет проходить дома, в привычной для ребёнка обстановке. При этом специалисты остаются рядом: подбирают и настраивают оборудование, обучают родителей и сопровождают семью на каждом этапе, - говорит директор Мангистауского областного филиала Национального научного центра развития сферы социальной защиты Муминат Мусина.

Работа с каждым ребёнком начинается с оценки. Специалисты филиала вместе с родителями оценивают двигательные возможности ребёнка и условия дома, а затем определяют индивидуальные цели реабилитации. В зависимости от потребностей ребёнку подбирают многофункциональное кресло-коляску, вертикализатор или ходунки. Оборудование передают во временное безвозмездное пользование. Перед этим специалисты проводят очную примерку и настройку, а родители проходят практическое обучение, как безопасно им пользоваться. После выдачи оборудования специалисты продолжают консультировать семью и отслеживают изменения в повседневной активности ребёнка.

- Нам важно, чтобы результат был виден в обычной жизни ребёнка. Это может быть умение дольше сидеть во время игры, увереннее стоять с опорой или передвигаться с меньшей помощью взрослых. Такие цели мы ставим вместе с родителями и отслеживаем их в цифровом дневнике реабилитации. А семьи из отдалённых сёл теперь могут заниматься с ребёнком каждый день, не тратя силы на дорогу, - отмечает директор Северо-Казахстанского областного филиала Национального научного центра развития сферы социальной защиты Аягоз Сейтзадина.

Родители, дети и специалисты взаимодействуют на всех этапах через информационную систему FSM Social. Она обеспечивает обмен информацией и цифровое сопровождение реабилитации.

- Высокая эффективность модели достигается за счёт непрерывного дистанционного сопровождения. Для каждого ребёнка команда специалистов составляет индивидуальный маршрут, а родители ежедневно отмечают выполненные упражнения в цифровом дневнике. Специалисты видят эти данные в режиме реального времени и могут быстро скорректировать программу. Так родители становятся полноценными участниками реабилитации, а ребёнок занимается регулярно, а не от визита к визиту, - отмечает директор Департамента инклюзии Министерства труда и социальной защиты населения Газиза Имангали.

Проект уже доказал свою эффективность. Его реализуют в Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и городе Шымкенте. За это время в нём участвовал 691 ребёнок. 430 детей завершили курс реабилитации, 259 продолжают занятия. Специалисты зафиксировали 550 положительных изменений в функциональных навыках детей. Фонд проекта составляет 421 индивидуальное техническое средство реабилитации.

В новых регионах итоги тоже будут подводить по числу детей с положительной динамикой и количеству зарегистрированных достижений. Эти данные помогут определить, какие средства реабилитации больше всего нужны области, и спланировать сопровождение семей в районах.

Оборудование для двух регионов приобретено при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» и Национального научного центра развития сферы социальной защиты. В Северо-Казахстанской области в закупке также участвовали местные исполнительные органы.

В дальнейшем проект планируют расширить. В 2027 году предусмотрено его поэтапное масштабирование ещё на 12 областей с охватом всех 20 регионов страны.

Подать заявку на участие в проекте можно двумя способами. Первый - на сайте Национального научного центра развития сферы социальной защиты www.kazto.kz в разделе «Актуальные проекты»: после заявки специалисты Центра свяжутся с вами. Второй - обратиться напрямую в областной филиал Центра, где проконсультируют по условиям участия и ответят на вопросы.

Проект реализуется в рамках Плана действий по реализации Концепции инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025–2030 годы.