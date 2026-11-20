Казахстан вошёл в десятку пенсионных систем по показателю долгосрочной устойчивости
Пенсионная система Казахстана заняла восьмое место по показателю устойчивости в международном исследовании Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026.
По этому направлению страна получила - 74,4 балла.
Данная оценка отражает способность системы обеспечивать пенсионные выплаты в долгосрочной перспективе с учётом источников финансирования, пенсионных накоплений и демографических изменений.
В общем рейтинге Казахстан занял 29-е место среди 55 пенсионных систем мира.
Итоговый результат составил 64,8 балла с оценкой C+.
Исследование позволяет сравнить устройство пенсионных систем разных стран, определить их сильные стороны и направления, требующие улучшения.
Эксперты оценивают более 50 показателей, объединённых в три направления: достаточность пенсионных доходов, устойчивость системы и качество её регулирования и управления.
Итоговый балл складывается из результатов по всем трём направлениям.
Поэтому высокая оценка одного показателя может сочетаться с необходимостью улучшать другие составляющие пенсионного обеспечения.
Показатель устойчивости, по которому Казахстан вошёл в первую десятку, учитывает охват работников пенсионными программами, объём пенсионных активов, старение населения и другие факторы.
Он помогает оценить, насколько система подготовлена к будущим обязательствам, когда число пенсионеров и продолжительность получения выплат будут меняться.
Другой блок исследования посвящён регулированию, управлению, защите интересов участников и их информированию.
Здесь рассматривается, насколько понятны и надёжны правила работы пенсионной системы, как защищаются права граждан и какую информацию они получают о своих накоплениях.
По этому направлению Казахстан набрал 83 балла.
В обзоре эксперты рассмотрели многоуровневую пенсионную систему Казахстана.
Она включает государственные пенсионные выплаты, пенсионное обеспечение за счёт обязательных взносов работников и работодателей, а также добровольные пенсионные накопления.
Среди сильных сторон отмечены широкий охват работников пенсионными программами, защита интересов участников и их информирование.
Общий результат Казахстана в предыдущем исследовании составлял 65 баллов, в 2026 году – 64,8 балла.
Итоги оценки показывают сильную позицию по долгосрочной устойчивости и одновременно необходимость дальнейшей работы над достаточностью пенсионного обеспечения.
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке: https://rpc.cfainstitute.org/research/reports/2026/marsh-cfa-institute-global-pension-index-2026