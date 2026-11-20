Пенсионная система Казахстана заняла восьмое место по показателю устойчивости в международном исследовании Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026.

По этому направлению страна получила - 74,4 балла.

Данная оценка отражает способность системы обеспечивать пенсионные выплаты в долгосрочной перспективе с учётом источников финансирования, пенсионных накоплений и демографических изменений.

В общем рейтинге Казахстан занял 29-е место среди 55 пенсионных систем мира.

Итоговый результат составил 64,8 балла с оценкой C+.

Исследование позволяет сравнить устройство пенсионных систем разных стран, определить их сильные стороны и направления, требующие улучшения.

Эксперты оценивают более 50 показателей, объединённых в три направления: достаточность пенсионных доходов, устойчивость системы и качество её регулирования и управления.

Итоговый балл складывается из результатов по всем трём направлениям.

Поэтому высокая оценка одного показателя может сочетаться с необходимостью улучшать другие составляющие пенсионного обеспечения.

Показатель устойчивости, по которому Казахстан вошёл в первую десятку, учитывает охват работников пенсионными программами, объём пенсионных активов, старение населения и другие факторы.

Он помогает оценить, насколько система подготовлена к будущим обязательствам, когда число пенсионеров и продолжительность получения выплат будут меняться.

Другой блок исследования посвящён регулированию, управлению, защите интересов участников и их информированию.

Здесь рассматривается, насколько понятны и надёжны правила работы пенсионной системы, как защищаются права граждан и какую информацию они получают о своих накоплениях.

По этому направлению Казахстан набрал 83 балла.

В обзоре эксперты рассмотрели многоуровневую пенсионную систему Казахстана.

Она включает государственные пенсионные выплаты, пенсионное обеспечение за счёт обязательных взносов работников и работодателей, а также добровольные пенсионные накопления.

Среди сильных сторон отмечены широкий охват работников пенсионными программами, защита интересов участников и их информирование.

Общий результат Казахстана в предыдущем исследовании составлял 65 баллов, в 2026 году – 64,8 балла.

Итоги оценки показывают сильную позицию по долгосрочной устойчивости и одновременно необходимость дальнейшей работы над достаточностью пенсионного обеспечения.

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке: https://rpc.cfainstitute.org/research/reports/2026/marsh-cfa-institute-global-pension-index-2026