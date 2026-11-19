С момента запуска в октябре этого года по сегодняшний день, цифровым сервисом «Добровольный отказ от социальных выплат» воспользовался 831 казахстанец.

Добровольный отказ – это исключительно добровольное решение гражданина и позволяет направлять государственную поддержку в первую очередь тем, кто в ней действительно нуждается.

Сервис доступен в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz.

Он предназначен для семей с высоким и состоятельным уровнями благополучия, получающие социальные выплаты.

Заявление подаётся онлайн, без посещения государственных органов, в три шага:

- необходимо авторизоваться в eGov Mobile или на eGov.kz;

- выбрать вид социальной выплаты из перечня получаемых пособий и нажать кнопку «Подписать и отправить»;

- снова подтвердить своё решение. При этом до подтверждения, заявку можно отменить.

Если жизненные обстоятельства изменятся, то гражданин вправе снова обратиться за назначением социальной выплаты.

Заявление рассмотрят в соответствии с законодательством.

Напомним, с 11 января 2027 года 12 из 36 видов социальных пособий в пилотном режиме начнут назначать с учётом уровня благополучия семьи.

Узнать предварительный уровень своей семьи можно в «Калькуляторе определения получателя социальной помощи» в eGov Mobile.

Результат расчёта справочный.

Минтруда призывает пользоваться сервисом только в eGov Mobile и на eGov.kz и не переходить по подозрительным ссылкам.