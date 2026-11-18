Национальный научный центр развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК начал применять роботизированное протезирование. С 16 по 19 ноября специалисты Центра в Алматы устанавливают пациенту коленный модуль Power Knee с электроприводом. По данным Центра, это первый случай клинического применения такой технологии в странах СНГ.

Технологию Центр внедряет на основе собственной разработки. В 2025 году специалисты Центра создали экспериментальный технологический процесс изготовления протеза бедра с модулем Power Knee для людей с высокой двигательной активностью.

Первым пользователем стал паралимпиец Пердебай Намуратов, мастер спорта международного класса по волейболу сидя. В составе сборной Казахстана он стал чемпионом Азии 2025 года и серебряным призёром Азиатских Пара игр 2026 года.

Power Knee производит исландская компания Össur. Это коленный модуль для протеза бедра с микропроцессорным управлением и активным электроприводом. Обычный механический протез только повторяет движение. Power Knee помогает двигаться: подстраивается под скорость и ритм шага, помогает встать со стула, подняться по лестнице и спокойно спуститься.

Для человека с ампутацией на уровне бедра это означает меньше усилий в повседневном передвижении и больше самостоятельности. Насколько протез подойдёт конкретному человеку, зависит от его физического состояния, точности настройки и того, как он освоит систему.

– Раньше подъём по лестнице или долгая ходьба требовали от меня много сил. Сейчас я учусь доверять новому протезу и уже чувствую, что двигаюсь увереннее. Надеюсь, такие технологии станут доступны и другим ребятам из сборной, – поделился Пердебай Намуратов.

Вместе со специалистами Центра работает Луи Даниэль Бирманн – клинический специалист Össur по Азии и Ближнему Востоку протезист-ортезист с 25-летним опытом. Они подгоняют протез под особенности пациента, анализируют походку и учат безопасно пользоваться протезом.

В эти же дни для специалистов Центра проводят семинары и мастер-классы. Они осваивают настройку системы и сопровождение пациентов после протезирования. Так Центр накапливает компетенции, чтобы выполнять такую работу в Казахстане своими силами.

Центр развивает новое направление: высокотехнологичное протезирование для спортсменов с инвалидностью и людей с высокой двигательной активностью. Сейчас вместе с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Центр прорабатывает вопрос протезирования более 12 паралимпийцев, которые выступают за Казахстан на международных соревнованиях. До конца 2026 года спортсменов планируют обеспечить современными протезно-ортопедическими изделиями. Каждому их подберут индивидуально, с учётом двигательных возможностей, физической подготовки и вида спорта.