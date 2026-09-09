В сентябре на Электронной бирже труда сохраняется высокая активность работодателей

С начала сентября на Электронной бирже труда Enbek.kz сохраняется высокая активность работодателей. На сегодняшний день на платформе размещено 105 907 актуальных вакансий.

В августе количество размещенных работодателями вакансий увеличилось на 25,8% по сравнению с июлем и достигло 131,6 тыс. При этом соискатели разместили 145,2 тыс. резюме, что на 2,8% больше показателя предыдущего месяца. В результате разница между количеством вакансий и резюме за месяц сократилась более чем в 2,5 раза - с 36,6 тыс. в июле до 13,6 тыс. в августе. Всего с начала 2026 года на Электронной бирже труда размещено 840,6 тыс. вакансий и 1 022,4 тыс. резюме.

Наибольшее количество вакансий в августе пришлось на сферу образования - 61 тыс. предложений. Это связано с формированием потребности в кадрах в преддверии нового учебного года. Значительное количество вакансий также размещено в сфере предоставления прочих видов услуг, здравоохранения и социального обслуживания, обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также строительства.

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий размещено в Астане и Алматы - порядка 10 тыс. в каждом городе.

По уровню квалификации августовские вакансии распределились следующим образом: 46,6% предназначались для специалистов высокого уровня квалификации, 33,1% - для специалистов среднего уровня и 20,3% - для работников низкой квалификации. Среди размещенных резюме 46,5% приходилось на специалистов высокого уровня квалификации, 35,5% - среднего уровня и 18% - низкой квалификации.

В возрастной структуре соискателей наибольшую долю составляют граждане в возрасте до 35 лет. Доля резюме соискателей в возрасте 35–44 лет составила 25,8%, 45–54 лет - 14,6%, старше 55 лет - 6,7%. В гендерном разрезе женщины разместили 60,6% резюме, мужчины - 39,4%.

В августе на Enbek.kz также были представлены вакансии с уровнем предлагаемой заработной платы свыше 1 млн тенге. В их числе - начальник смены в добывающей промышленности с заработной платой около 2,06 млн тенге, специалист по кибербезопасности - около 2 млн тенге и директор рудника - около 1,63 млн тенге.

Наиболее высокие зарплатные ожидания среди соискателей зафиксированы у начальников административных отделов - около 2,02 млн тенге, руководителей проектов по разработке новых продуктов - около 1,84 млн тенге и мастеров по сбыту - около 1,75 млн тенге.

Данные Электронной биржи труда отражают широкий спектр кадровой потребности работодателей по отраслям, профессиям и регионам. Использование цифровых инструментов позволяет работодателям размещать актуальные вакансии, а гражданам - осуществлять поиск подходящих предложений о работе с учетом профессиональных навыков и опыта.

Справочно: Электронная биржа труда Enbek.kz - цифровая платформа для взаимодействия работодателей и соискателей. На платформе граждане могут искать работу и знакомиться с актуальными вакансиями, а работодатели - размещать предложения о работе и осуществлять подбор необходимых кадров.