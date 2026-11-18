Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает разъяснять порядок работы цифровых сервисов, связанных с повышением адресности социальной поддержки. После калькулятора оценки благосостояния — подробно о сервисе «Добровольный отказ от социальных выплат»: как подать заявление в три шага и как при необходимости снова обратиться за пособием.

Напомним, что сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» доступен в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz только тем получателям пособий, которые имеют высокий и состоятельный уровень материального благополучия.

Пользоваться сервисом можно в любой момент.

Весь процесс полностью оцифрован.

Для удобства граждан вся процедура разделена на три простых шага.

Первый шаг — Авторизация и проверка данных

Процесс начинается с вашей авторизации.

Вы заходите в личный кабинет на портале eGov.kz или открываете приложение eGov Mobile.

Система автоматически найдет вас в базе данных и выведет на экран ваши личные сведения: фамилию, имя, отчество, ИИН, дату рождения и адрес прописки.

Второй шаг — Выбор выплат

Сразу под вашими личными данными система покажет весь список пособий, которые вы сейчас получаете от государства.

Вы можете самостоятельно выбрать выплату, от которой хотите отказаться, и просто отметить ее галочкой.

Можно выбрать как одно, так и сразу несколько пособий. После этого нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Третий шаг, завершающий — Подтверждение и результат

На экране появится окошко с предупреждением о том, что вы подтверждаете свой добровольный отказ.

На этом шаге, если вдруг Вы передумали, достаточно нажать кнопку «Отменить».

Если же вы уверены в своем решении, нажмите кнопку «Подтвердить».

После этого на экране мгновенно появится результат: «Заявление на добровольный отказ успешно отправлено».

Следом за результатом вам откроется короткий опрос. Вы сможете оценить работу нового сервиса по пятибалльной шкале и оставить свой отзыв. Обратная связь очень важна для нас, ведь она помогает делать сервис еще более точным и удобным.

Этот сервис — исключительно ваше право и личный выбор. Никаких обязательных требований или ограничений государство не вводит. Если со временем ваше материальное положение изменится, и поддержка снова станет необходима, вы сможете в любой момент обратиться за пособием повторно.

Важно! Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан призывает граждан быть бдительными. Сервис работает только внутри официального приложения eGov Mobile и на портале eGov.kz.

Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам, чтобы ваши данные не попали к мошенникам.