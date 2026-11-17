Минтруда напоминает гражданам о работе цифрового сервиса «Калькулятор оценки благосостояния».

Этот инструмент позволяет только получателям социальных пособий самостоятельно оценить материальное положение своих семей.

Для удобства граждан весь процесс максимально упрощен и разделен на три последовательных шага.

Первый шаг — семья

Ввод данных начинается лично с вас.

Вы вводите свой ИИН для авторизации, после чего система сама подтягивает из государственных баз данных все остальные сведения о вас:

- ваш пол, возраст, наличие инвалидности или хронических заболеваний, данные об официальном трудоустройстве и кредитах.

Вам остается лишь проверить актуальность этих данных.

Система также позволяет корректировать любую информацию для актуализации.

После этого вы самостоятельно вносите точно такие же сведения по каждому члену семьи, который проживает, зарегистрирован и ведет общее хозяйство вместе с вами по одному адресу.

Второй шаг — активы и доходы

Здесь действует точно такая же логика.

Информация о вашем личном имуществе подтягивается автоматически с правом её дополнения или исправления.

В информацию входят зарегистрированные на ваше имя легковые автомобили, коммерческий транспорт, сельхозтехника, недвижимость, жилье, земельные участки и доли в бизнесе.

Следом необходимо поочередно указать аналогичные активы, принадлежащие вашим близким, проживающим совместно с вами.

На этом же этапе вносится среднемесячный доход каждого члена семьи.

Третий шаг — результат предварительной оценки

Это завершающий этап процесса.

На экране вашего устройства мгновенно отобразится предварительный уровень благополучия вашей семьи на основе всех проверенных и внесенных вами данных.

Следом за полученным результатом предварительной оценки на экране выводится небольшой опрос.

В нем гражданин может оценить работу сервиса по пятибалльной шкале или оставить отзыв в свободной форме.

Мнение граждан очень важно для нас — оно напрямую позволяет делать калькулятор еще более точным и удобным.

Калькулятор предназначен исключительно для предварительной оценки и носит справочный характер.

Результат расчета, ваше согласие или несогласие с ним, оценка сервиса или оставленный отзыв никак не влияют на назначение, размер или продолжение выплаты социальных пособий.

Это не является заявлением об отказе от пособий и не может стать причиной для их отмены или приостановления.

От полноты внесенных данных напрямую зависит результат, ведь каждый показатель влияет на итоговую оценку.

Если кого-то из родственников не добавить или забыть указать их доходы или имущество, расчет получится неточным и не покажет реальную картину.

Перед финальным кликом рекомендуется еще раз внимательно перепроверить, все ли близкие включены в систему.

Важно! Если вы обнаружили ошибку в сведениях о своем имуществе, ее можно исправить официально.

Для этого можно обратиться в уполномоченные органы через личный кабинет на портале eGov.kz, в мобильном приложении eGov Mobile или обратиться в территориальное подразделение Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Республики Казахстан по месту проживания.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в очередной раз призывает граждан быть бдительными и использовать только официальные ресурсы Минтруда.

Калькулятор благосостояния Минтруда доступен только на портале eGov.kz и в официальном мобильном приложении eGov Mobile.

Калькуляторы, размещенные в мессенджерах, социальных сетях, на сторонних сайтах или распространяемые по СМС-ссылкам, являются фейками.