В Казахстане усиливается страховая защита работников от несчастных случаев на производстве

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает принимать меры по укреплению социальных гарантий, направленных на обеспечение финансовой защищённости граждан, сохранение их здоровья и повышение безопасности труда.

Важную роль в этой системе играет обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей (ОСНС), которое обеспечивает поддержку пострадавших работников и их семей, одновременно снижая финансовые риски работодателей.

Действующая в Казахстане с 2005 года система ОСНС предусматривает возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью человека в результате производственной травмы или профессионального заболевания.

Её значение особенно велико в случаях, когда последствия несчастного случая приводят к длительной потере трудоспособности, снижению доходов семьи или гибели кормильца.

При этом страховая защита необходима не только работникам крупных промышленных предприятий, но и представителям малого и среднего бизнеса.

Серьёзные несчастные случаи могут происходить практически в любой сфере деятельности, а обязательства по возмещению причинённого вреда способны создать критическую финансовую нагрузку для небольшого предприятия.

Законодательство предусматривает разграничение ответственности в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности.

При её установлении в пределах от 5% до 29% возмещение вреда в связи с потерей заработка осуществляет работодатель, а при утрате от 30% до 100% соответствующие выплаты производит страховая организация в установленном порядке.

Помимо компенсации утраченного заработка, система ОСНС предусматривает возмещение определённых дополнительных расходов на лечение, приобретение медикаментов, протезирование, посторонний уход и санаторно-курортное лечение.

В последнем случае размер возмещения может достигать 100 месячных расчётных показателей (МРП) при соблюдении установленных требований.

В случае гибели работника страховые выплаты обеспечивают финансовую поддержку членам его семьи и другим лицам, имеющим право на возмещение вреда.

При этом обязательства страховой организации могут сохраняться на протяжении многих лет.

В 2026 году минимальная годовая страховая премия по ОСНС составляет 85 тысяч тенге, тогда как её фактический размер зависит от фонда оплаты труда и класса профессионального риска предприятия.

Вместе с тем социальная роль ОСНС не ограничивается компенсацией последствий несчастных случаев.

С 2024 года для работодателей предусмотрено возмещение расходов на профилактику производственного травматизма в размере до 6% от страховой премии.

Дополнительно действует механизм возмещения расходов на реабилитацию работников — также до 6%.

В обоих случаях компенсации подлежат фактически понесённые и документально подтверждённые затраты при соблюдении установленных требований.

Ещё одним важным направлением социальной защиты стала специальная социальная выплата для граждан, достигших 55-летнего возраста и длительное время работавших во вредных условиях труда.

Действующий с 1 января 2024 года механизм позволяет работникам, соответствующим установленным требованиям, прекратить работу во вредных условиях либо перейти на менее рискованную деятельность, сохраняя предусмотренную законодательством социальную поддержку.

Параллельно совершенствуются механизмы обеспечения финансовой устойчивости страховой системы.

С февраля 2025 года действует единый перестраховочный пул по ОСНС, объединивший девять компаний по страхованию жизни для совместного распределения крупных рисков и повышения надёжности исполнения долгосрочных обязательств.

Повышается и доступность страховых услуг.

В октябре 2026 года Государственная аннуитетная компания запустила сервис самостоятельного онлайн-оформления договоров ОСНС, позволяющий работодателям заключать договоры дистанционно с использованием электронной цифровой подписи.

Дальнейшее развитие системы связано с переходом к более гибкому, риск-ориентированному тарифообразованию в рамках Концепции безопасного труда Республики Казахстан.

Такой подход призван усилить заинтересованность работодателей в снижении профессиональных рисков и улучшении условий труда.

О расширении масштабов страховой защиты свидетельствуют и количественные показатели рынка.

Если в 2021 году в Казахстане было заключено 63 тысячи договоров ОСНС, то по итогам 2025 года их количество достигло 154 тысяч.

По состоянию на 15 ноября 2026 года этот показатель составил уже 204,4 тысячи договоров, превысив результат всего предыдущего года.

Количество работников, находящихся под страховой защитой программ ОСНС, на сегодняшний день превышает 4 млн человек.

Одновременно увеличиваются объёмы страховых премий.

В 2021 году их сумма без учёта перестрахования составляла 41,2 млрд тенге, а по итогам 2025 года достигла 139,3 млрд тенге, увеличившись более чем втрое.

За девять месяцев 2026 года объём страховых премий по ОСНС составил 111,8 млрд тенге.

Расширение охвата страхованием, совершенствование механизмов выплат и развитие профилактических мер способствуют укреплению системы социальной защиты работников.

Главная задача этой системы заключается в том, чтобы последствия производственных рисков не оставляли пострадавших и их семьи без финансовой поддержки, а работодатели были заинтересованы в создании безопасных условий труда.