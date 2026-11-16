Цифровая карта семьи: как система оценивает благополучие казахстанцев

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает разъяснять принципы работы Цифровой карты семьи (ЦКС).

Напомним: эта аналитическая система автоматически объединяет данные из 30 систем различных госорганов для справедливой оценки социального благополучия граждан.

Алгоритмы системы настроены максимально гибко и учитывают интересы обычных граждан, не позволяя мелким расходам или старому имуществу искусственно завысить уровень благосостояния.

Вот что учитывается в Цифровой карте семьи (в пользу граждан):

Государственные пособия и выплаты — получаемые из бюджета пособия, алименты, жилищная помощь, единовременные выплаты на рождение или усыновление ребенка, а также благотворительность не рассматриваются в качестве дохода семьи.

Аварийное, ветхое или тесное жилье — при полном отсутствии недвижимости или при проживании в маленькой квартире система снижает баллы для определения благополучия семьи.

Аварийные дома и объекты под снос вообще не учитываются.

Для старого или ветхого жилья его площадь при подсчете баллов автоматически уменьшается.

Старое имущество и техника — легковые автомобили, тракторы, грузовики и комбайны со сроком эксплуатации более 20 лет приравниваются к нулю.

Они полностью исключены из расчетов и не влияют на общую оценку.

Небольшие участки и подворья — собственные небольшие земельные участки, огороды и земли в краткосрочном пользовании также не добавляют лишних баллов и не влияют на общую оценку.

Мелкое домашнее подворье с небольшим поголовьем скота и птицы также не влияет на общую оценку.

Кредитные обязательства и долги — наличие действующей ипотеки автоматически снижает общий балл благосостояния, так как система понимает, что это регулярная нагрузка на семейный бюджет.

Точно так же учитываются и длительные просрочки по кредитам — они тоже снижают итоговый балл, чтобы система видела реальные финансовые трудности семьи.

При этом мелкие долги, краткосрочные задержки выплат, а также займы в ломбардах под залог личного авто никак не влияют на оценку.

Личные сбережения и накопления — наличие небольших сумм на текущих счетах, картах или депозитах считается нормой и не влияет на оценку.

Кроме того, система не учитывает накопления в Отбасы банке (жилищные строительные сбережения).

Некоммерческая деятельность — если вы являетесь наемным руководителем фирмы, но не владеете в ней крупной долей, или руководите общественным фондом (НПО), это никак не влияет на оценку вашей семьи.

При расчете итогового статуса система учитывает особые жизненные обстоятельства (социальную устойчивость) — количество детей и пожилых людей в семье, их возраст.

Если у кого-то из членов семьи есть инвалидность или тяжелое хроническое заболевание (состоит на диспансерном учете), система автоматически применяет понижающие коэффициенты.

Это снижает общие баллы благосостояния, так как такие обстоятельства требуют дополнительных расходов.

Теперь давайте остановимся на критериях, которые указывают на высокий достаток и финансовую независимость:

Высокие доходы — шкала достатка начинается от трех прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Чем выше доходы по этой градации, тем выше уровень благосостояния.

Элитный транспорт — это владение дорогостоящими автомобилями, а также наличие в собственности семьи коммерческого транспорта (грузовики, автобусы) со сроком эксплуатации не более 5 лет.

Наличие нескольких объектов недвижимости — владение несколькими квартирами или домами, а также магазинами, торговыми домами и аптеками.

Чтобы оценка была честной, система использует для недвижимости и земли справедливый «сельский коэффициент».

Например, для поселков и сел площадь жилья и магазинов при расчете значительно урезается.

Это значит, что сельский дом система посчитает по гораздо меньшей площади, чем точно такой же дом в мегаполисе.

В то же время для крупных городов действует повышающий коэффициент на землю, так как участки там стоят значительно дороже.

Цифровая карта семьи обновляет все эти показатели автоматически каждый месяц, помогая государству точно видеть, кому поддержка нужнее всего, а кто может обеспечивать себя самостоятельно.