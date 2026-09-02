В Павлодарской области завершено специальное расследование группового несчастного случая, произошедшего в ТОО «Aqtogai Milk», в результате которого погибли шесть работников.

В ходе расследования установлено, что один из работников при выполнении работ в канализационном колодце подвергся воздействию сероводорода. При попытке оказать ему помощь другие работники последовательно спускались в колодец, пытаясь спасти находившихся там коллег.

В результате воздействия сероводорода погибли шесть работников, пытавшихся оказать помощь друг другу.

Комиссией установлено, что работники не были надлежащим образом обучены безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, а также не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, организация работ в канализационном колодце не обеспечивала необходимый уровень безопасности, в том числе при возникновении аварийной ситуации и проведении спасательных мероприятий.

По итогам работы Правительственной комиссии степень вины работодателя, ТОО «Aqtogai Milk», установлена в размере 100 процентов.

По результатам специального расследования определены причины и обстоятельства несчастного случая, установлены ответственные должностные лица, а также выработаны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недопущению аналогичных случаев в дальнейшем.

В связи с произошедшим Министерство труда и социальной защиты населения призывает работодателей Павлодарской области и других регионов уделить особое внимание организации работ повышенной опасности, в том числе работ в колодцах, резервуарах, емкостях и иных замкнутых пространствах.

Особое внимание необходимо уделять обеспечению работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, их надлежащему обучению безопасным методам выполнения работ, а также подготовке к действиям при возникновении аварийных ситуаций и проведении спасательных мероприятий.

Соблюдение требований безопасности при выполнении работ повышенной опасности является непосредственной обязанностью работодателя и одним из ключевых условий сохранения жизни и здоровья работников.