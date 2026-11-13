«Карьерные центры переходят к индивидуальному сопровождению соискателей»

В рамках Цифровой службы занятости предусматривается переход от преимущественно заявительного принципа работы и разовых консультаций в карьерных центрах к проактивному предложению помощи и последовательному сопровождению соискателей до трудоустройства.

Одно из ключевых направлений – выявление граждан, нуждающихся в содействии занятости, без необходимости их самостоятельного обращения в карьерные центры.

На основе сведений государственных информационных систем определяются потенциальные соискатели, которым предлагается помощь в поиске работы.

Получить такую помощь соискатель может на Электронной бирже труда Enbek.kz.

С согласия гражданина автоматически формируется цифровое резюме, включающее сведения об образовании, трудовом опыте и профессиональных навыках.

С использованием искусственного интеллекта подбираются подходящие вакансии и формируются персональные рекомендации.

Для взаимодействия с гражданами предусмотрен ИИ-помощник, доступный через мобильный телефон и работающий в формате диалога. Соискатель может рассказать о своих предпочтениях, уточнить условия работы и получить персональные рекомендации по вакансиям, возможностям обучения и другим мерам государственной поддержки занятости.

При этом новый подход не ограничивается цифровым подбором вакансий.

Важная роль отводится специалистам карьерных центров, которые помогают гражданину воспользоваться предложенными возможностями и сопровождают его на различных этапах поиска работы.

Специалист консультирует и сопровождает соискателя, помогает подготовить резюме, откликнуться на вакансии и взаимодействовать с работодателями. Если трудоустройство не состоялось, выясняет причины и совместно с гражданином определяет дальнейшие действия: продолжить поиск вакансий, скорректировать резюме или помочь подготовиться к следующему собеседованию.

Для организации такой работы Министерством внедряются цифровые инструменты, позволяющие закреплять граждан за специалистами, вести историю консультаций, планировать дальнейшие мероприятия и отслеживать результаты сопровождения.

Проект Цифровой службы занятости реализуется с июля 2026 года в Павлодарской и Мангистауской областях. За период его реализации предложения о содействии в трудоустройстве направлены 59,2 тыс. граждан. На сегодняшний день в рамках проекта трудоустроены 7,5 тыс. человек.

До конца 2026 года Министерством планируется масштабирование Цифровой службы занятости на все регионы страны.

Таким образом, внедряемый подход направлен на переход от предоставления отдельных услуг к комплексному сопровождению гражданина, при котором цифровые возможности и работа специалистов карьерных центров дополняют друг друга для достижения конечного результата – трудоустройства.