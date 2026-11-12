Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан запускает пилотный проект, направленный на совершенствование системы социальной поддержки населения, повышение ее адресности и обеспечение справедливого распределения государственных ресурсов.

Главная цель проекта — обеспечить предоставление государственной поддержки с учетом реального уровня материального благополучия семей, сосредоточив бюджетные средства прежде всего на гражданах, которые действительно нуждаются в помощи государства.

Сегодня государственная система социальной защиты охватывает различные категории населения и предусматривает широкий спектр социальных выплат и мер поддержки. Вместе с тем действующие механизмы предоставления отдельных видов социальной помощи не всегда в полной мере учитывают фактическое материальное положение получателей.

В результате государственную поддержку в отдельных случаях могут получать семьи, обладающие высоким уровнем доходов и достаточным материальным обеспечением, наряду с гражданами, находящимися в сложной жизненной ситуации.

В этой связи Министерством проводится работа по совершенствованию подходов к предоставлению социальной поддержки с учетом принципов адресности, социальной справедливости и эффективности использования бюджетных средств.

Новые подходы в рамках пилотного проекта затронут получателей 12 видов социальных выплат из 36, семьи которых по результатам оценки материального благополучия отнесены к высокому и состоятельному уровням обеспеченности.

При этом важно подчеркнуть, что речь идет не об отказе государства от социальных обязательств, а о совершенствовании механизмов распределения государственной поддержки.

Основной принцип предлагаемых изменений заключается в том, что объем и характер отдельных мер социальной помощи должны учитывать реальные потребности граждан и материальные возможности их семей.

Такой подход позволит повысить эффективность социальной политики, обеспечить более справедливое распределение бюджетных ресурсов и усилить поддержку наиболее нуждающихся категорий населения.

Особое внимание в ходе реализации пилотного проекта будет уделено защите прав граждан, объективности оценки материального положения семей и недопущению необоснованного ограничения доступа к мерам государственной поддержки.

Предусматривается проведение комплексного анализа действующих механизмов предоставления социальных выплат, оценка возможных социальных последствий предлагаемых изменений, а также выработка решений с учетом интересов граждан.

Для координации данной работы на базе Министерства труда будет действовать специальный проектный офис.

В состав проектного офиса войдут представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, Курултая и экспертного сообщества.

Основными задачами проектного офиса станут всестороннее рассмотрение предлагаемых подходов, анализ их социально-экономических последствий, оценка возможных рисков и выработка согласованных предложений по дальнейшему совершенствованию системы социальной поддержки.

К работе также предполагается привлекать профильных специалистов и независимых экспертов для обеспечения объективного и комплексного рассмотрения возникающих вопросов.

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно, с учетом результатов анализа, оценки эффективности предлагаемых механизмов и соблюдения установленных законодательством социальных гарантий.

По итогам пилотного проекта будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов предоставления социальной поддержки.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подчеркивает, что ключевым приоритетом государственной социальной политики остается обеспечение благополучия граждан, защита социально уязвимых категорий населения и формирование справедливой, прозрачной и адресной системы социальной поддержки.

Государственная помощь должна быть доступна прежде всего тем, кто в ней действительно нуждается, а бюджетные ресурсы — использоваться максимально эффективно в интересах общества.