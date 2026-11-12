729 казахстанцев воспользовались сервисом добровольного отказа от социальных выплат

Минтруда сообщает, что с момента запуска в октябре 2026 года цифрового сервиса «Добровольный отказ от социальных выплат» им воспользовались 729 граждан Казахстана.

Таким образом, 729 человек добровольно приняли решение отказаться от получаемых социальных выплат. Этот шаг отражает принципы социальной ответственности и солидарности общества, когда граждане, имеющие возможность самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи, осознанно отказываются от государственной поддержки.

Отметим, что с 1 января 2027 года по 12 из 36 видов социальных пособий механизм предоставления государственной поддержки будет ориентирован на адресный подход – в первую очередь помощь будет направляться тем, кто в ней действительно нуждается.

Цифровой сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» доступна в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис позволяет только получателям социальных выплат и пособий самостоятельно подать электронное заявление об отказе от отдельных видов государственной поддержки без посещения государственных органов.

Важно отметить, что отказ от социальных выплат — исключительно добровольное решение гражданина, а не обязанность. Сервис ориентирован прежде всего на граждан с высоким и состоятельным уровнями материального благополучия, которые могут самостоятельно обеспечивать потребности своей семьи.

При изменении жизненных обстоятельств граждане сохраняют право вновь обратиться за назначением соответствующей государственной поддержки. Заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан напоминает, что сервис доступен только на официальных платформах электронного правительства — в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz. Призываем граждан не переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться исключительно официальными источниками.