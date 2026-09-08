Усиливаются меры по профилактике производственного травматизма в строительной сфере

Министерство труда и социальной защиты населения РК усиливает меры по профилактике производственного травматизма в строительной сфере. Основной акцент - на предупреждении несчастных случаев, своевременном выявлении нарушений и повышении ответственности застройщиков и генеральных подрядчиков за безопасность работников.

В Астане государственная инспекция труда переведена в режим усиленного контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на строительных объектах.

Совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям, Департаментом полиции и Профсоюзным центром будут проводиться регулярные выездные мониторинговые и профилактические мероприятия непосредственно на строительных площадках.

Особое внимание уделяется объектам и видам работ с повышенным риском производственного травматизма.

Для предупреждения нарушений Министерство также направило строительным компаниям Астаны рекомендации по усилению внутреннего контроля за безопасностью труда. Планируется охватить порядка 20 тыс. субъектов строительной сферы.

В частности, работодателям рекомендовано:

внедрить сквозной контроль за соблюдением требований техники безопасности на всех уровнях: от руководства компании до конкретной строительной площадки;

обеспечить обязательное присутствие ответственных лиц при выполнении работ повышенной опасности;

создавать производственные советы по безопасности и охране труда и поддерживать работу технических инспекторов;

заключать коллективные договоры, предусматривающие дополнительные социальные гарантии для работников.

Безопасность на строительной площадке - прямая ответственность работодателя. Требования охраны труда должны соблюдаться не формально, а ежедневно на каждом этапе строительных работ.

МТСЗН РК продолжит усиливать профилактическую и контрольную работу. Приоритетом остается предупреждение несчастных случаев и обеспечение безопасных условий труда для каждого работника.