Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан запустило с октября 2026 года цифровой сервис — «Добровольный отказ от социальных выплат».

Сервис доступен только получателям социальных выплат и пособий.

Граждане не получающие социальные выплаты и пособия не смогут зайти в данный сервис!

Добровольно отказаться от социальной выплаты и пособия - это исключительно право, а не обязанность гражданина - никаких требований или ограничений сервис не устанавливает.

Сервис дает удобную возможность сделать осознанный выбор, исходя из собственных жизненных обстоятельств и личной социальной ответственности.

Он ориентирован прежде всего на граждан с высоким и состоятельным уровнями материального благополучия, которые имеют возможность самостоятельно обеспечивать свои потребности без государственной поддержки.

Вся процедура полностью оцифрована, поэтому ходить по государственным органам и заполнять бумаги не придется.

При входе в сервис приложение eGov Mobile само проверит необходимые данные и покажет гражданину список всех пособий, которые ему назначены и выплачиваются.

Вносить вручную ничего не требуется.

Если вы решите отказаться от пособия, достаточно выбрать его в появившемся в сервисе перечне, подтвердить действие и отправить электронное заявление.

Если же вы вообще не получаете выплаты с бюджета, то система просто выдаст уведомление об этом и сервис будет недоступен для Вас.

Добровольный отказ от социальной выплаты не лишает гражданина возможности в дальнейшем обратиться за государственной поддержкой. При изменении жизненных обстоятельств гражданин вправе подать новое заявление, которое будет рассмотрено в установленном законодательством порядке с учётом действующих условий назначения соответствующей выплаты.

Разработчики стремятся сделать сервис максимально удобным, поэтому прямо внутри приложения пользователи могут поделиться своим мнением, где можно оставить обратную связь, задать вопрос, отправить свои предложения по улучшению или написать замечания, если в работе сервиса что-то пошло не так.

Важно! Призываем граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам от Минтруда.

Настоящий сервис работает исключительно внутри официального мобильного приложения eGov Mobile или на портале eGov.kz.

Минтруда не присылает в мессенджерах подозрительные ссылки для «отказа от выплат».

Чтобы мошенники не воспользовались вашим доверием, не переходите по сторонним ссылкам и проверяйте все услуги только в личном кабинете eGov.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подчеркивает, что государство продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед населением.

Все предусмотренные законодательством социальные выплаты и пособия продолжают предоставляться гражданам, имеющим на них право, в установленном порядке и в полном объёме.

Сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» — это исключительно право и выбор конкретного человека, который принимает решение самостоятельно.