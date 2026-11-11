В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось рабочее совещание сопредседателей Рабочей группы Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Встреча прошла в связи с представлением нового сопредседателя Рабочей группы с иностранной стороны - генерального директора ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» Габриеля Константина. С казахстанской стороны в совещании принял участие министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Участники рассмотрели текущие инициативы и реформы в сферах труда, занятости и миграции, а также вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Рабочей группы.

В частности, обсуждены законодательные инициативы по совершенствованию порядка привлечения иностранной рабочей силы. Также рассмотрены вопросы визового сопровождения высококвалифицированных иностранных специалистов, инвесторов и предпринимателей.

Отдельное внимание уделено планируемым изменениям в трудовое законодательство и регулированию института наставничества.

Стороны отметили важность постоянного диалога между государственными органами и иностранным бизнесом при обсуждении законодательных инициатив.

По итогам встречи участники выразили готовность продолжить совместную работу по совершенствованию трудового и миграционного законодательства. Эта работа направлена на улучшение инвестиционного климата и устойчивое развитие экономики Казахстана.