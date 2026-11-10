Как работает калькулятор оценки благосостояния в eGov Mobile

Министерство труда и социальной защиты населения РК информирует о работе «Калькулятора оценки благосостояния» в мобильном приложении eGov Mobile. С его помощью только получатели пособий могут самостоятельно получить предварительную оценку положения своей семьи и посмотреть, какие сведения учитываются при расчёте.

Калькулятор доступен только получателям пособий. Сервис работает на казахском, русском и английском языках. Пользоваться им можно неоднократно: например, чтобы проверить введённые данные или повторить расчёт.

После авторизации часть сведений загружается автоматически из государственных баз данных. Это пол и возраст пользователя, зарегистрированные на его имя автомобили, коммерческий транспорт, сельскохозяйственная техника, недвижимость, земельные участки и участие в бизнесе. Вводить эти данные заново не нужно, достаточно проверить их на актуальность.

Другую информацию гражданин указывает самостоятельно: сведения о проживающих вместе с ним членах семьи, их трудоустройстве, наличии инвалидности или хронических заболеваний, кредитах и имуществе. Дома, автомобили и земельные участки указываются отдельно для каждого члена семьи, а общий среднемесячный доход семьи, включая премии и надбавки, – одной суммой.

Результат зависит от того, насколько полно и правильно введены данные. Если не указать кого-то из членов семьи, забыть о доходах или имуществе, предварительная оценка может получиться неточной. Поэтому перед расчётом важно ещё раз проверить состав семьи и все заполненные сведения.

Если калькулятор показывает, например, автомобиль, который уже продан, или другое неактуальное имущество, данные можно изменить прямо в сервисе. Но такие правки используются только для предварительного расчёта и не меняют сведения в государственных базах.

Чтобы исправить официальную информацию, необходимо обратиться в уполномоченный орган через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile либо в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по месту проживания.

Важно! Не используйте калькуляторы благосостояния, распространяемые в социальных сетях, поскольку они не являются официальными сервисами и могут содержать недостоверную информацию. Для получения корректных результатов пользуйтесь исключительно официальным Калькулятором благосостояния в приложении eGov Mobile.

После расчёта пользователь может ознакомиться с предварительным результатом и сообщить, согласен ли он с ним. Также в приложении можно оценить работу калькулятора по пятибалльной шкале и оставить отзыв в свободной форме. Это помогает учитывать замечания граждан и совершенствовать сервис.

При этом важно различать предварительный расчёт и официальное решение о выплате. Калькулятор носит исключительно справочный характер. Показанный результат не означает, что пособие назначат, изменят или прекратят.

Согласие или несогласие с результатом, оценка сервиса и оставленный отзыв также никак не влияют на назначение, размер или продолжение выплат. Пользование калькулятором не является заявлением об отказе от пособия и не может стать основанием для его отмены или приостановления.

Таким образом, калькулятор позволяет самостоятельно ознакомиться с предварительной оценкой благополучия семьи, проверить исходные сведения и при необходимости повторить расчёт, не меняя установленный законом порядок назначения социальной поддержки.