В Национальном научном центре развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК протезирование включает обследование пациента, подбор и изготовление изделия, индивидуальную подгонку и обучение пользованию протезом. На каждом этапе специалисты учитывают состояние здоровья человека, его физическую активность и повседневные потребности.

Одним из пациентов Центра стал 38-летний житель Алматы, перенёсший ампутацию нижних конечностей после дорожно-транспортного происшествия. После операции ему предстояло заново освоить самостоятельное передвижение и привычные бытовые действия.

По результатам обследования специалисты подобрали пациенту протезы бедра и голени. В частности, использован протез бедра с микропроцессорным коленным модулем. После изготовления и индивидуальной подгонки изделий мужчина начал осваивать ходьбу с протезами.

«Первое время было непросто привыкнуть к изменениям. Самым важным для меня было снова научиться самостоятельно ходить. Специалисты объясняли каждый этап, помогали привыкнуть к протезу. Сейчас я могу самостоятельно передвигаться, заниматься повседневными делами и спортом», – рассказал пациент.

С пациентами работает команда, в которую входят врач-ортопед, инженер-технолог, механик-протезист и реабилитолог. Врач оценивает состояние здоровья, особенности культи и уровень физической активности. Инженер-технолог определяет технические параметры изделия, механик-протезист отвечает за изготовление и подгонку. Реабилитолог помогает освоить пользование протезом, навыки ходьбы и постепенно расширять двигательную активность.

«Каждый пациент приходит со своей историей и индивидуальными особенностями. При выборе протеза мы учитываем не только медицинские показатели, но и то, насколько человек активен, какие задачи выполняет в повседневной жизни. Важно, чтобы протез был удобным, функциональным и соответствовал возможностям пациента», – отметил заместитель генерального директора Центра, курирующий протезно-ортопедическую помощь, Усама Абу Джазар.

За три квартала 2026 года за протезно-ортопедической помощью в Центр обратились 280 человек. Из них 185 нуждались в протезировании вследствие дорожно-транспортных происшествий, производственных и бытовых травм, а также заболеваний, приведших к ампутации конечностей.

В работе применяются современные коленные модули, силиконовые чехлы, углепластиковые стопы и другие комплектующие, которые подбираются с учётом индивидуальных показаний. Центр также проводит ремонт, модернизацию и подгонку ранее изготовленных протезов.

Протезно-ортопедическая помощь за счёт государственного бюджета предоставляется при наличии предусмотренного законодательством права и соответствующих рекомендаций в индивидуальной программе абилитации и реабилитации. По вопросам оформления документов можно обратиться в местный орган координации занятости и социальных программ, ЦОН или воспользоваться порталом eGov.kz.

Выбрать поставщика можно через Портал социальных услуг. При заказе через Портал стоимость возмещается в пределах гарантированной суммы. Если стоимость выбранного изделия превышает её, разницу получатель оплачивает самостоятельно.

После оформления документов и выбора поставщика пациент проходит консультацию и медико-техническую комиссию, на которой определяется необходимый вид протеза. По информации Центра, изготовление и подгонка изделия обычно занимают от 5 до 15 дней. Дальнейшая работа со специалистами помогает человеку освоить пользование протезом в повседневной жизни.

Более подробно с условиями проекта можно ознакомиться на сайте kazto.kz.