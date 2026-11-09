Как работает Цифровая карта семьи и что она учитывает при оценке благополучия

В Казахстане с 2023 года действует Цифровая карта семьи – инструмент, который помогает государству лучше понимать социально-экономическое положение семей и определять, какая социальная поддержка им необходима.

Система охватывает 6,2 млн семей, или около 20,4 млн человек, и использует сведения из 30 цифровых систем. Необходимые данные поступают автоматически.

Сегодня Цифровая карта семьи оценивает положение семьи по двум основным направлениям – материальному достатку и жизненным обстоятельствам.

При оценке материального достатка учитываются активы семьи: наличие либо отсутствие жилья, автомобиля, земельного участка, коммерческой недвижимости, участие в бизнесе, а также кредитная нагрузка. При этом важно не только наличие имущества, но и его характеристики. Наличие квартиры, автомобиля или небольшого земельного участка сами по себе не означают, что семья состоятельная.

Кроме того, инструмент учитывает возраст членов семьи, наличие детей, членов семьи с инвалидностью, хроническими заболеваниями и другие обстоятельства, которые могут влиять на положение семьи.

Например, две семьи могут иметь одинаковый доход, но жить в разных условиях. В одной семье работают оба родителя, а в другой – только один, который обеспечивает всех членов семьи. Однако в семье могут быть маленькие дети или люди с инвалидностью, которым требуется дополнительная помощь и расходы.

Поэтому Цифровая карта семьи учитывает не только доход семьи, но и ее имущество, состав и жизненные обстоятельства.

На основе полученных данных определяется уровень благополучия семьи: высокий, состоятельный, удовлетворительный, экономически уязвимый или экономически и социально уязвимый. При этом оценка проводится постоянно, учитывая обновленные сведения цифровых систем.

Главная задача Цифровой карты семьи – более точно учитывать положение каждой семьи и предоставлять социальную поддержку с учётом её жизненных обстоятельств.