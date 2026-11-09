Реабилитацию детей с кохлеарными имплантами дополнили регулярными онлайн-занятиями

Национальный научный центр развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК организовал дистанционную слухоречевую реабилитацию детей с кохлеарными имплантами. Онлайн-занятия дополняют очные курсы и позволяют семьям поддерживать регулярную связь со специалистами независимо от места проживания.

Первый дистанционный курс прошёл с 1 октября по 1 ноября 2026 года. В нём участвовали 16 детей в возрасте от 3 до 7 лет из девяти регионов страны. Двенадцать участников проживают в сельской местности.

После кохлеарной имплантации ребёнку необходимы систематические занятия для развития навыков различения звуков, понимания речи и формирования речевых навыков. При этом у семей из отдалённых населённых пунктов возможности регулярно обращаться к сурдопедагогам, логопедам и другим профильным специалистам ограничены.

Сегодня филиалы Центра работают в восьми регионах страны. Ежегодно в них проводят 936 курсов дневной реабилитации для 234 детей. Ещё 150 детей из районов, где филиалы отсутствуют, проходят реабилитацию с круглосуточным пребыванием в Центре.

Между очными курсами может проходить несколько месяцев. Чтобы обеспечить сопровождение детей в этот период, с 1 октября текущего года Центр реализует программу непрерывной слухоречевой реабилитации. Она объединяет непосредственную работу специалистов с ребёнком, дистанционные занятия и домашние упражнения с участием родителей.

Для каждого ребёнка определяется индивидуальный реабилитационный маршрут с учётом возраста, уровня развития и индивидуальных особенностей. В зависимости от потребностей занятия проводят сурдопедагог, логопед, дефектолог или психолог. Онлайн-встречи со специалистами проходят два раза в неделю – восемь занятий в месяц.

В течение первого курса восемь педагогов Центра провели 128 онлайн-занятий. Для удобства семей работа была организована в две смены с учётом занятости родителей и режима дня детей.

Участие родителей – важная часть программы. Специалисты дают рекомендации и домашние задания, которые взрослые выполняют вместе с ребёнком. Для таких занятий семьям доступны 80 видеоуроков.

Родители также фиксируют результаты выполнения упражнений и передают сведения специалистам. Это помогает отслеживать изменения в развитии ребёнка, обсуждать возникающие трудности и планировать дальнейшие занятия.

Программой предусмотрена оценка динамики развития каждые три месяца. На основании её результатов специалисты при необходимости корректируют индивидуальный реабилитационный маршрут и рекомендации для семьи.

Дистанционный формат расширяет возможности сопровождения детей между очными курсами. Семьи получают регулярную помощь специалистов, а реабилитационная работа продолжается с учётом потребностей каждого ребёнка.