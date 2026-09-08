При содействии Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области в кратчайшие сроки урегулирован вопрос задолженности по заработной плате перед работниками ТОО «Охранное агентство «A SECURITY».

1 сентября 2026 года несколько работников частной охранной организации обратились за содействием в связи с задержкой выплаты заработной платы. На встречу с гражданами вышел руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда по Западно-Казахстанской области Асылулан Досжанов.

В ходе встречи работники изложили ситуацию и обозначили волнующие их вопросы. Руководитель Департамента разъяснил гражданам предусмотренные законодательством механизмы защиты трудовых прав и порядок дальнейшего урегулирования ситуации. Для оперативного рассмотрения обращения работники были приглашены в Департамент. К диалогу также был приглашен руководитель охранной организации.

В ходе рассмотрения ситуации установлено, что задолженность по заработной плате образовалась перед 27 сотрудниками предприятия, осуществлявшими охрану объектов ряда государственных учреждений. По информации работодателя, общая сумма задолженности составляла порядка 5,28 млн тенге.

Представителям работодателя было разъяснено, что вопросы взаиморасчетов между юридическими лицами не освобождают работодателя от обязанности своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату своим работникам.

В результате принятых мер уже 2 сентября 2026 года задолженность перед всеми 27 работниками была погашена в полном объеме. Таким образом, вопрос выплаты заработной платы был решен в оперативном порядке, а трудовые права работников восстановлены.

Напомним: своевременная и полная выплата заработной платы является обязанностью работодателя в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. При возникновении вопросов, связанных с нарушением трудовых прав, граждане могут обращаться в территориальные подразделения Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Главная задача государственной инспекции труда - обеспечить соблюдение трудового законодательства и содействовать восстановлению нарушенных трудовых прав граждан в установленном законом порядке.