Глава государства провел переговоры с Президентом Таджикистана

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в Астану с официальным визитом.

В честь высокого гостя перед резиденцией вертолеты Сил воздушной обороны нашей страны выполнили демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Таджикистана.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

Затем президенты прошли в зал переговоров.

Приветствуя таджикского лидера, Глава государства подчеркнул, что его визит является проявлением особого уважения и искренней дружбы между двумя странами.

– Сегодня мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве и союзничестве двух братских государств. Каких-либо проблем в нашем сотрудничестве не имеется. Есть вопросы, которые требуют рассмотрения и решения в целях дальнейшего продвижения нашего многостороннего сотрудничества. Мы смотрим только вперед с точки зрения создания новых возможностей, реализации взаимовыгодных проектов, выполнения достигнутых договоренностей. Казахский народ с искренним уважением и особой теплотой относится к таджикскому народу – древней нации с богатейшей историей, самобытной культурой и великим духовным наследием. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Таджикистан добивается впечатляющих успехов во многих сферах развития, планомерно реализуя масштабные реформы. Результаты этих преобразований находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния народа, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень развития казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям.

– Должен отметить, что правительства наших стран активно работают над полноценной реализацией всех договоренностей. Благодаря принятым мерам расширяется номенклатура товаров, растут объемы поставок различной продукции. Наблюдается рост экспортно-импортных перевозок грузов железнодорожным транспортом. Активизировались контакты на уровне бизнеса. Планомерно реализуются коммерческие договоренности, достигнутые по итогам бизнес-форумов, специальных торговых миссий. На этом фоне наш ежегодный торговый оборот устойчиво превышает 1 млрд долларов, за счет чего Казахстан стабильно сохраняет позицию в тройке крупнейших торговых партнеров Таджикистана, – сообщил Глава нашего государства.

По словам Президента, последовательно расширяются и культурно-гуманитарные контакты двух стран.

– Проводятся перекрестные Дни культуры, открываются памятники выдающимся личностям. Открыты бюст Абая в Душанбе и памятник Ибн Сине в Астане. Высокий уровень демонстрирует взаимодействие в образовательной сфере и молодежной политике. Проходят форумы молодежи, ученых и интеллигенции. Так что у нас есть все основания гордиться и радоваться достигнутым результатам во взаимном сотрудничестве. Сегодня нам предстоит участвовать в очень важном мероприятии – это открытие нового здания Посольства Таджикистана в Астане. Это даже не одно здание, это комплекс зданий. И все это впечатляет и говорит о том, что Таджикистан будет представлен в нашей стране, можно сказать, на постоянной основе. И это, конечно же, достойнейшая характеристика наших братских взаимоотношений, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Таджикистана отметил, что сотрудничество двух стран динамично развивается во всех ключевых сферах. По его словам, Казахстан входит в число ведущих торговых и экономических партнеров Таджикистана.

– По итогам девяти месяцев текущего года объем товарооборота между нашими странами превысил 1 млрд долларов. Это почти на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последовательно развивается инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане действует более 580 предприятий с участием таджикской стороны, в том числе 500 – со стопроцентным таджикским капиталом. Это очень хороший знак. Позитивную динамику сохраняют культурно-гуманитарные связи. На постоянной основе осуществляются культурные, образовательные и академические обмены. Наша общая задача сегодня – наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами. Важно обеспечить последовательное выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей. Убежден, что сегодняшние переговоры позволят нам определить конкретные шаги по дальнейшему развитию всего комплекса нашего взаимодействия, – заявил Эмомали Рахмон.

В ходе переговоров отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в сферах транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, промышленности и цифровизации.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление, определяющее приоритетные направления дальнейшего сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан в области подготовки кадров для Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области электроэнергетики;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о дальнейшем развитии и углублении долгосрочного сотрудничества для развития проектов в горнодобывающей и горно-металлургической отраслях;

Дорожная карта по увеличению товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан до 2030 года;

Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан;

Соглашение об информационном сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Агентством социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан;

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан;

Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2027-2028 годы;

План взаимодействия по реализации Меморандума о сотрудничестве в области промышленности между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан на 2027 год;

Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;

Меморандум между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта;

Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании в области развития системы электронной коммерции;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан.