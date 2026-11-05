Переезд в Казахстан: порядок получения статуса кандаса

Планируете переехать в Республику Казахстан? Рассказываем, какие этапы необходимо пройти этническим казахам.

Первый шаг – выбор региона. Для переселения определены семь регионов Казахстана. Заранее уточните условия проживания и трудоустройства.

Второй шаг – КАЗТЕСТ. На сайте testcenter.kz необходимо пройти тест на знание казахского языка. Из 60 вопросов нужно правильно ответить минимум на 70 процентов на каждом блоке: аудирование, чтение.

Третий шаг – заполнение анкеты. Укажите образование, опыт работы, профессиональные навыки, владения языка, здоровья и состав семьи. На основе этих данных проводится балльная оценка – скоринг.

Четвёртый шаг – государственная проверка. Сведения заявителя проверяют специальные и правоохранительные органы: КНБ и МВД.

Пятый шаг – собеседование. После проверки проводится собеседование, по итогам которого принимается решение.

Шестой шаг – получение статуса кандаса. После успешного прохождения скоринга можно подать соответствующее заявление для присвоения статуса кандаса.

Седьмой шаг – государственная поддержка. При включении в региональную квоту предусмотрены субсидии на переезд, аренду жилья и коммунальные услуги.

Восьмой шаг – адаптация и интеграция. Специализированные центры помогают с документами, трудоустройством и устройством детей в образовательные учреждения.

Девятый шаг – оформление постоянного проживания. Необходимо получить разрешение, после чего можно оформить вид на жительство.

Заранее подготовьте необходимые документы и последовательно пройдите все этапы.