Жанибек Нупиров назначен руководителем аппарата МТСЗН РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата ведомства.

Родился в 1980 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карагандинский институт актуального образования «Болашак», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1999-2001 г. в Управлении казначейства по городу Астане.

В 2001-2006 гг. занимал различные должности в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования.

2006-2007 гг. — заместитель директора Департамента внутренней администрации Агентства РК по статистике.

2007-2008 гг. — заместитель директора Департамента Министерства финансов РК.

2008-2010 гг. — директор Департамента Министерства экономического развития и торговли РК.

2010-2013 гг. — заместитель заведующего Отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2013-2016 гг. — консультант Отдела Администрации Президента РК.

2016-2017 гг. — заведующий сектором Отдела Администрации Президента РК.

2017-2019 гг. — заместитель заведующего Отделом Администрации Президента РК.

2019-2022 гг. — руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК.

2022-2023 гг. — руководящие должности в АО «МЦПС «Хоргос».

2023 г. — заместитель председателя правления АО «Информационно-учетный центр».

2023-2024 гг. — директор Департамента Министерства финансов.

2024-2025 гг. — заместитель акима области Ұлытау.

С 31 декабря 2025 г. по настоящее время - директор департамента бюджета промышленности, транспорта и коммуникаций Министерства финансов.