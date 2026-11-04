Жанибек Нупиров назначен руководителем аппарата МТСЗН РК
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата ведомства.
Родился в 1980 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карагандинский институт актуального образования «Болашак», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1999-2001 г. в Управлении казначейства по городу Астане.
В 2001-2006 гг. занимал различные должности в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования.
2006-2007 гг. — заместитель директора Департамента внутренней администрации Агентства РК по статистике.
2007-2008 гг. — заместитель директора Департамента Министерства финансов РК.
2008-2010 гг. — директор Департамента Министерства экономического развития и торговли РК.
2010-2013 гг. — заместитель заведующего Отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
2013-2016 гг. — консультант Отдела Администрации Президента РК.
2016-2017 гг. — заведующий сектором Отдела Администрации Президента РК.
2017-2019 гг. — заместитель заведующего Отделом Администрации Президента РК.
2019-2022 гг. — руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК.
2022-2023 гг. — руководящие должности в АО «МЦПС «Хоргос».
2023 г. — заместитель председателя правления АО «Информационно-учетный центр».
2023-2024 гг. — директор Департамента Министерства финансов.
2024-2025 гг. — заместитель акима области Ұлытау.
С 31 декабря 2025 г. по настоящее время - директор департамента бюджета промышленности, транспорта и коммуникаций Министерства финансов.