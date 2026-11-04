Айнур Абдырахманова назначена вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдырахманова Айнур Абдыгакаровна назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения.

Родилась в 1984 году в Акмолинской области. Окончила Университет им. Д.А. Кунаева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начала в 2005 году в Коргалжынском районном отделе занятости и социальных программ Акмолинской области.

2007-2008 гг. — главный специалист, и.о. начальника, начальник Отдела социальных нормативов и социальной помощи ГУ «Отдела занятости и социальных программ» Целиноградского района Акмолинской области.

2008-2014 гг. — эксперт, главный эксперт управления Департамента социальной помощи и социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК.

2014-2017 гг. — главный эксперт Управления социальной поддержки Департамента социальной помощи Министерства здравоохранения и социального развития РК.

2017-2020 гг. — главный эксперт, руководитель управления Департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК.

2020-2022 гг. — руководитель управления, главный эксперт АО «Центр развития трудовых ресурсов».

2022-2024 гг. — заместитель директора Департамента Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2024 года по настоящее время занимала должность директора Департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК.