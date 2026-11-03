В Казахстане 625 организаций получили лицензии на оказание специальных социальных услуг

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по повышению качества и безопасности специальных социальных услуг. По состоянию на 1 ноября 2026 года лицензии на их предоставление получили 625 организаций, в том числе 463 коммунальных государственных учреждения и 162 неправительственные организации. Общее число выданных лицензий составило 707.

Обязательное лицензирование специальных социальных услуг в сфере социальной защиты населения действует с 1 января 2025 года и распространяется на организации независимо от формы собственности. Оно предусматривает проверку соответствия поставщиков установленным требованиям к условиям обслуживания, безопасности, оснащению и квалификации работников.

В целом по стране на 1 ноября 2026 года специальными социальными услугами охвачено порядка 108 тысяч человек. Среди получателей – лица с инвалидностью, пожилые граждане, лица без определённого места жительства, жертвы торговли людьми и бытового насилия, а также другие граждане, нуждающиеся в такой поддержке.

Для получения лицензии организация должна соответствовать квалификационным требованиям, установленным Министерством. Конкретные условия зависят от формата предоставления услуг: в стационаре, полустационаре, условиях временного пребывания или на дому.

В частности, здания и помещения, используемые для обслуживания получателей услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Необходимо обеспечить доступность входных групп, путей передвижения, помещений для оказания услуг и санитарно-бытовых комнат для лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан.

Организации должны располагать необходимой материально-технической базой, включая мебель, оборудование и инвентарь для предоставления предусмотренных видов специальных социальных услуг. Отдельные требования предъявляются к кадровому обеспечению: численность работников должна соответствовать установленным штатным нормативам, а образование и квалификация специалистов – подтверждаться соответствующими документами.

Для стационарных и полустационарных организаций в предусмотренных законодательством случаях необходимо обеспечить условия для питания получателей услуг либо заключить соответствующий договор. При этом для поставщиков, оказывающих услуги на дому, предусмотрены исключения из отдельных требований к помещениям и оснащению.

Заявление на получение лицензии подаётся в электронном формате через Портал социальных услуг. Заявитель представляет сведения и документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям. Территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК проверяют представленные материалы и фактическое соответствие заявителя установленным требованиям, в том числе с посещением по месту нахождения.

Несоответствие квалификационным требованиям является одним из оснований для отказа в выдаче лицензии. После устранения выявленных несоответствий организация может подать заявление повторно.

Лицензирование направлено на защиту прав получателей специальных социальных услуг и создание безопасных условий для предоставления квалифицированной помощи. Соблюдение установленных требований должно обеспечиваться на протяжении всей деятельности организации.