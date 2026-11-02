Долгосрочные выплаты системы обязательного социального страхования

Система обязательного социального страхования действует в Казахстане с 1 января 2005 года. Ее основная задача – дополнительная защита работающих граждан при наступлении социальных рисков. Право на такую защиту формируется благодаря участию гражданина в системе и уплате работодателем за него социальных отчислений.

За более чем 20 лет система прошла значительный путь развития. Совершенствовались параметры социальных выплат, внедрялись электронные и проактивные форматы оказания государственных услуг.

Сегодня Государственный фонд социального страхования (ГФСС) осуществляет социальные выплаты связанные с утратой трудоспособности, потерей кормильца, потерей работы, а также в поддержку материнства и детства.

Важным принципом действующей модели социальной защиты является сочетание государственного социального обеспечения и обязательного социального страхования. Социальные выплаты из ГФСС не заменяют государственные социальные гарантии, а дополняют их. В результате при наступлении социального риска работающий гражданин, участвовавший в системе обязательного социального страхования, получает дополнительный уровень защиты, связанный с его предшествующей трудовой деятельностью и уплаченными социальными отчислениями.

Особенно наглядно этот принцип проявляется при наступлении двух социальных рисков: утраты трудоспособности и потери кормильца.

В обоих случаях наряду с государственным социальным пособием из республиканского бюджета участнику системы либо членам его семьи предоставляется дополнительная социальная выплата из ГФСС.

Эти два вида социальных выплат имеют особое значение еще и потому, что носят долгосрочный характер.

Социальная выплата по утрате трудоспособности осуществляется на протяжении всего периода установленной степени утраты трудоспособности вплоть до достижения пенсионного возраста. Продолжение трудовой деятельности не лишает человека права на получение выплаты.

За 9 месяцев 2026 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 97,6 тыс. человек на общую сумму 45,3 млрд тенге. За весь период функционирования системы на социальные выплаты по утрате трудоспособности направлено 338 млрд тенге.

Социальная выплата по потере кормильца предоставляется членам семьи, находившимся на иждивении умершего. Выплата осуществляется до достижения иждивенцами совершеннолетия, а при продолжении обучения по очной форме до достижения ими 23-летнего возраста.

Таким образом, сформированное в период трудовой деятельности право на социальную страховую защиту в случае смерти кормильца фактически продолжает действовать в интересах его семьи.

Сегодня социальную страховую выплату по потере кормильца получают 68,5 тыс. семей. На осуществление данных выплат из ГФСС направлено

33,3 млрд тенге.

За период функционирования системы на социальные выплаты по потере кормильца ГФСС направлено 236 млрд тенге.

Именно способность обеспечивать долгосрочную поддержку человека и его семьи является одним из наиболее значимых результатов более чем 20-летнего развития системы обязательного социального страхования Казахстана.