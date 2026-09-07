Новый состав Общественного совета МТСЗН РК приступил к работе

В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан состоялось первое заседание Общественного совета IV созыва по вопросам труда и социальной защиты населения. Новый состав Совета приступил к работе, определив основные организационные направления и приоритеты взаимодействия с Министерством.

В заседании приняли участие министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев и члены нового состава Общественного совета. В ходе заседания избраны председатель Совета и руководители профильных комиссий, сформирован Президиум, а также утверждено новое Положение о деятельности Общественного совета.

Общественный совет является важной площадкой для конструктивного взаимодействия государства, гражданского общества и экспертного сообщества. Его работа призвана обеспечить более широкое участие общественности в обсуждении вопросов труда, занятости и социальной защиты населения, повысить открытость принимаемых решений и укрепить обратную связь с гражданами.

Открывая заседание, руководитель Рабочей группы по формированию Общественного совета Ольга Кузовлева поприветствовала членов нового состава и отметила важность их активного участия в работе Совета.

«Социальная политика напрямую затрагивает интересы миллионов граждан, поэтому решения должны быть понятными, своевременными и отвечать реальным потребностям людей. Мы открыты к диалогу с Общественным советом и готовы обеспечить его членов всей необходимой информацией для полноценного участия в работе. Важно не просто слышать общественную позицию, а учитывать конструктивные предложения при принятии решений. Рассчитываю, что новый состав Совета станет действенным механизмом обратной связи и позволит совместно находить решения в интересах граждан», - отметил Аскарбек Ертаев.

По итогам голосования председателем Общественного совета избран Султанбек Макежанов. В новом составе Совета сформированы две профильные комиссии, которые будут курировать ключевые направления его деятельности: по трудовым вопросам и по вопросам социальной защиты населения. Председателем комиссии по трудовым вопросам избран председатель отраслевого профсоюза «Кәсіп-қорған» Уалихан Нуржанов. Комиссию по вопросам социальной защиты населения возглавил директор общественного объединения инвалидов «Life Time M» Рустам Шергали.

Для обеспечения оперативной координации работы сформирован Президиум Общественного совета, в состав которого вошли председатель Совета и председатели двух профильных комиссий.

Председатель Общественного совета Султанбек Макежанов отметил высокий уровень открытости Министерства и обозначил важность тесного взаимодействия с ведомством в решении актуальных социально-трудовых вопросов.

«Сегодня министр четко обозначил ключевые приоритеты Министерства в сфере труда и социальной защиты населения. Особенно важно, что в центре внимания остаются реальные потребности людей, защита их трудовых прав, повышение эффективности социальной поддержки и дальнейшее совершенствование государственных механизмов. Мы видим заинтересованность Министерства в открытом диалоге и готовность учитывать конструктивные предложения общественности. Такой подход создает необходимые условия для совместной выработки решений, которые будут иметь практический эффект и отвечать ожиданиям граждан», - отметил Султанбек Макежанов.

Участники заседания также рассмотрели и одобрили новое Положение об Общественном совете, подготовленное на основе Типового положения с учетом опыта предыдущего созыва. В числе приоритетов нового состава - участие в формировании и совершенствовании государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения. Совет будет проводить общественную экспертизу, осуществлять общественный контроль, вносить предложения по совершенствованию государственных инициатив и способствовать укреплению обратной связи между Министерством и обществом.

Важным ресурсом Совета станет профессиональная экспертиза его членов и представленность различных институтов гражданского общества. Это позволит комплексно рассматривать социально-трудовые вопросы, учитывать различные точки зрения и вырабатывать практические рекомендации, направленные на дальнейшее повышение эффективности государственных мер.

Открытый формат взаимодействия Министерства и Общественного совета позволит оперативнее учитывать общественные запросы, повышать прозрачность принимаемых решений и укреплять доверие граждан к государственной социальной политике.

В центре внимания Совета останутся наиболее значимые для населения направления - развитие рынка труда и занятости, защита трудовых прав, совершенствование системы социальной поддержки и повышение доступности государственных мер помощи. Совместная деятельность Министерства, экспертов и представителей гражданского общества будет направлена на выработку решений, способных обеспечить конкретный социальный результат и улучшить качество жизни населения.