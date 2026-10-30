Искусственный интеллект помогает казахстанцам выбирать онлайн-курсы на Skills Enbek

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает совершенствование цифровых сервисов профессионального обучения. На платформе Skills Enbek расширены возможности чат-бота с применением искусственного интеллекта. Теперь он помогает гражданам выбирать курсы с учетом профессионального опыта, имеющихся навыков и карьерных интересов.

Функционал разработан АО «Центр развития трудовых ресурсов». При наличии резюме на Электронной бирже труда Enbek.kz чат-бот анализирует сведения об образовании, опыте работы и навыках пользователя, после чего рекомендует подходящие варианты обучения.

Если резюме отсутствует, пользователь может самостоятельно указать свои профессиональные интересы и навыки, которые хотел бы освоить. На основе этих сведений чат-бот предлагает несколько курсов, окончательный выбор остается за пользователем.

Персональные рекомендации помогают найти обучение для повышения квалификации, освоения дополнительных навыков или смены профессионального направления. При этом на платформе доступны как бесплатные, так и платные курсы.

Всего на Skills Enbek зарегистрировано более 1,3 млн пользователей. На платформе размещено 568 онлайн-курсов по различным направлениям, более 60% из которых бесплатные. За весь период работы выдано свыше 1,29 млн сертификатов.

За девять месяцев 2026 года обучение на платформе успешно завершили более 114,8 тыс. казахстанцев, в том числе 43,3 тыс. безработных граждан.

После успешного завершения курсов пользователи получают электронные сертификаты. При наличии резюме на Enbek.kz сведения о полученных сертификатах автоматически отображаются в нем. Это позволяет работодателям ознакомиться с информацией о пройденном соискателем обучении и освоенных навыках.

Воспользоваться чат-ботом и подобрать подходящие курсы можно на платформе Skills Enbek.