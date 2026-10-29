В Казахстане продолжается реализация программы молодежной практики, направленной на содействие трудоустройству выпускников организаций образования. По состоянию на 28 октября 2026 года в рамках программы трудоустроен 21 981 молодой специалист. Всего до конца текущего года планируется охватить молодежной практикой 25 тыс. человек.

Молодежная практика предоставляет выпускникам возможность получить первый профессиональный опыт по полученной специальности, закрепить знания и навыки на практике, а также адаптироваться к требованиям работодателей. Программа помогает молодым специалистам сделать первые шаги в профессии и повышает их шансы на дальнейшее трудоустройство на постоянную работу.

Среди участников программы 50,6% составляют выпускники высших учебных заведений, 45% – организаций технического и профессионального образования. При этом 67,6% участников молодежной практики – женщины.

Наибольшее количество молодых специалистов трудоустроено в сфере образования – 48% и здравоохранения – 35%.

Молодежная практика охватывает широкий перечень профессий. В частности, по специальности «медицинская сестра и медицинский брат» трудоустроены 2 013 человек, техник-программист – 853, учитель физической культуры и спорта – 776, юрист – 742, учитель иностранного языка – 731, фельдшер – 675, воспитатель – 607 и повар – 601 человек.

Кто может принять участие в молодежной практике?

Программа предназначена для зарегистрированных безработных выпускников организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования в возрасте не старше 35 лет.

Основные условия участия – с момента завершения обучения должно пройти не более пяти лет, а у выпускника должен отсутствовать опыт работы по полученной профессии или специальности.

Молодежная практика организуется на временных рабочих местах, которые создаются работодателями независимо от формы собственности. При этом рабочие места, предназначенные для постоянного трудоустройства, не могут использоваться для организации молодежной практики.

Продолжительность участия в программе составляет не более 12 месяцев. В течение этого периода оплата труда участников субсидируется государством.

Ежемесячный размер субсидии составляет 30 месячных расчетных показателей (МРП). В указанную сумму включены налоги, обязательные социальные отчисления, компенсация за неиспользованный трудовой отпуск и банковские услуги. Выплаты по экологическим надбавкам в данную сумму не входят.

Для участия в программе выпускнику необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства и подать соответствующее заявление. Специалисты центра предоставят подробную информацию об условиях молодежной практики, разъяснят порядок участия и окажут содействие в направлении на подходящее рабочее место.

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по расширению возможностей занятости молодежи, содействию получению первого профессионального опыта и повышению конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.