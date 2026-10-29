В Казахстане совершенствуют механизмы адресной социальной поддержки

В рамках исполнения поручения Главы государства в Казахстане проводится комплексная работа по пересмотру социальной политики и совершенствованию механизмов предоставления государственной поддержки.

Основной акцент сделан на объективной оценке материального положения семей, чтобы государственная помощь предоставлялась с учетом реальной нуждаемости граждан. В этой связи доработана Методика определения социального благополучия семьи, предусматривающая изменение подходов к оценке доходов, имущества и обязательств домохозяйств. Как отметил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, при совершенствовании методики были пересмотрены отдельные критерии оценки.

«В частности, изменены подходы к оценке доходов и кредитных обязательств, включая ипотечные займы. Учтены наличие и состояние автомобилей и сельскохозяйственной техники. При этом мы полностью исключили сельхозтехнику старше 20 лет. Индивидуальное предпринимательство и наличие юридического лица учитываться не будут. Также не будем принимать во внимание наличие мелких земельных участков и личного подсобного хозяйства», – отметил министр.

Дополнительно предусматривается учет расходов на содержание семьи, кредитных обязательств, а также обстоятельств, связанных с наличием единственного кормильца и единственного жилья.

Параллельно проводится ревизия 30 информационных систем государственных органов, а совместно с акиматами регионов осуществляется верификация материального положения получателей пособий. Эти меры направлены на повышение точности оценки благосостояния граждан и обеспечение адресности государственной поддержки.