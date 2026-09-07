Социальные работники в Казахстане: как развивается система профессиональной квалификации

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает работу по повышению профессионального уровня социальных работников и развитию кадрового потенциала социальной сферы.

Сегодня в системе социальной защиты страны работают порядка 12 тыс. социальных работников, из них 1 251 – в неправительственном секторе. Более половины специалистов 55,5% работают в сельской местности, 44,5% – в городах.

Большинство социальных работников, занятых в организациях, оказывающих специальные социальные услуги, помогают гражданам непосредственно на дому – 86,5%, или 9 532 человека. Еще 5,5% (1 020 человек) работают в стационарных организациях, 5,4% (998 человек) – в полустационарных и 2,6% (451 человек) – в организациях временного пребывания.

Уровень образования специалистов различается. Высшее образование имеют 53,2%, или 6 410 социальных работников, среднее профессиональное – 30,3% (3 633 человека), среднее – 15,4% (1 833 человека). Еще 125 специалистов имеют степень магистра.

Для социальной сферы особенно важно, чтобы специалисты не только имели необходимое образование, но и постоянно совершенствовали профессиональные навыки. Для этого Министерством утверждены профессиональные стандарты «Социальная работа и иные профессии социальной сферы» и «Специалисты, оказывающие специальные социальные услуги». Они определяют современные требования к знаниям и компетенциям работников.

Большое внимание уделяется обучению и повышению квалификации. На образовательной платформе Enbek Skills обучение уже прошли 12 тыс. социальных работников. Специалисты изучают современные подходы к кейс-менеджменту, междисциплинарному взаимодействию, цифровому сопровождению получателей услуг и применению инклюзивных подходов в социальной работе.

С 2025 года в Казахстане действует Реестр социальных работников, в котором содержатся сведения о профессиональной компетентности специалистов. Также внедрен механизм признания профессиональных квалификаций, который реализует Национальный научный центр развития сферы социальной защиты.

В 2025 году профессиональную квалификацию подтвердили 2 290 социальных работников. В 2026 году, по состоянию на 1 сентября, процедуру признания успешно прошел еще 1 161 специалист. Полученный сертификат является основным документом при прохождении аттестации и присвоении квалификационной категории.

Вместе с тем анализ кадрового потенциала социальной сферы выявил ряд вопросов, требующих дальнейшей работы. Среди них – старение кадрового состава, недостаточный приток молодых специалистов, различия в обеспеченности кадрами между регионами, а также нехватка специалистов по отдельным направлениям.

Для решения этих вопросов разработаны предложения по прогнозированию потребности в кадрах, развитию непрерывного профессионального образования и формированию единой системы профессионального развития работников социальной сферы.

Одним из элементов новой модели станет Центр признания квалификаций социальной сферы. Его работа будет направлена на независимую оценку квалификации специалистов, мониторинг профессиональных компетенций, кадровую аналитику и определение направлений, где существует нехватка специалистов.

Кроме того, подготовлена национальная модель профессионального развития работников социальной сферы. Она предусматривает взаимодействие вузов, работодателей, профессионального сообщества и государственных органов. Главная задача – создать условия, при которых социальный работник сможет совершенствовать знания и навыки на протяжении всей профессиональной деятельности.

Для этого специалисты смогут проходить переподготовку и повышение квалификации на базе 12 профильных вузов страны, где действуют специализированные кафедры и заключены соответствующие соглашения с местными исполнительными органами.

Повышение квалификации социальных работников будет проводиться на постоянной основе.

Реализуемые меры направлены прежде всего на повышение профессионального уровня и статуса социальных работников. От их знаний, опыта и компетенций напрямую зависит качество помощи, которую ежедневно получают граждане, нуждающиеся в социальной поддержке.