Минтруда разъясняет порядок обращения за изготовлением индивидуальных ортезов

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по повышению доступности индивидуальной протезно-ортопедической помощи. На базе подведомственного Национального научного центра развития сферы социальной защиты в Алматы действует лаборатория проектирования и изготовления индивидуальных ортезов. В рамках проекта предусмотрено их бесплатное изготовление для детей при наличии медицинских показаний. За информацией об условиях получения помощи могут обращаться жители всех регионов Казахстана.

Ортез – ортопедическое изделие для поддержки, фиксации или коррекции положения определённой части тела. Необходимость его применения и конструкцию определяют профильные специалисты с учётом состояния здоровья, анатомических особенностей и двигательных возможностей пациента.

Для первичного обращения родителю или законному представителю ребёнка необходимо оставить контактные данные через форму обратной связи на сайте kazto.kz, указав, что обращение касается изготовления индивидуального ортеза. Также можно напрямую связаться с менеджером по работе с пациентами или заведующим лабораторией.

Специалисты Центра уточнят потребность пациента, разъяснят условия участия в проекте и согласуют дальнейшее обследование. Для предварительного рассмотрения необходимо предоставить имеющиеся медицинские заключения, выписки и рекомендации по ортезированию. Потребность в направлении врача, заключении врачебно-консультативной комиссии и индивидуальной программе абилитации и реабилитации уточняется специалистами с учётом конкретной ситуации и порядка реализации проекта.

Лаборатория оказывает ортезную помощь детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Возможность изготовления конкретного изделия и условия его получения определяются при обращении в Центр. Условия участия взрослых необходимо уточнять отдельно.

Изготовление ортеза включает первичный приём, функциональную оценку, 3D-сканирование и компьютерное моделирование. На основе цифровой модели специалисты создают индивидуальное изделие, проводят примерку и необходимую подгонку, а затем обучают пациента правилам использования. В работе участвуют врач-ортопед, ортезист и специалисты по реабилитации.

На начальном этапе предусмотрено изготовление ортезов для стопы, голеностопного и коленного суставов, верхних и нижних конечностей. Срок изготовления определяется после обследования и выбора конструкции. Он зависит от сложности изделия, наличия необходимых материалов и комплектующих, количества примерок и корректировок.

Жители других регионов могут предварительно связаться с Центром дистанционно, уточнить возможность участия в проекте и согласовать порядок дальнейшего обследования и изготовления ортеза.

В рамках развития лаборатории в 2026 году планируется изготовить 500 индивидуальных ортезов, в 2027 году – 1 000, в 2028 году – 1 500 изделий.

Лаборатория расположена по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 65. Режим работы: понедельник – пятница, с 08:00 до 17:00.