Инспекторы труда защитили права работников

Государственные инспекторы труда продолжают системную работу по обеспечению соблюдения трудового законодательства и защите трудовых прав граждан. В результате принятых мер в регионах страны работникам возвращается невыплаченная заработная плата, отменяются неправомерные решения работодателей и восстанавливаются нарушенные трудовые права.

Так, в Мангистауской области 101 работнику ТОО «Актауский машиностроительный комплекс» полностью погашена задолженность по заработной плате на сумму 41,8 млн тенге. Нарушение было выявлено в ходе проверки по факту невыплаты заработной платы за май-июнь 2026 года. По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленного нарушения. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме.

В этом же регионе по результатам внеплановой проверки ТОО «Яссы Сервис» установлено нарушение порядка оплаты сверхурочной работы. После принятия мер государственной инспекцией труда работнице выплачено 290 тыс. тенге.

В Алматы в результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате перед 117 работниками 64 предприятий на общую сумму 162,1 млн тенге. В частности, в октябре 2026 года после проведения проверки и прохождения судебных процедур, включая апелляционную инстанцию, работнику ТОО «Тоталь Энерджис Маркетинг Казахстан» выплачена задолженность в размере 89 млн тенге.

Положительные результаты отмечаются и в других регионах. В Акмолинской области после коллективного обращения работников ТОО «Tlekei-Agro» государственными инспекторами труда проведена внеплановая проверка. В ходе проверки установлена задолженность по заработной плате перед 27 работниками на сумму более 18,1 млн тенге. К моменту завершения проверки работодатель представил документы, подтверждающие полное погашение задолженности.

В Жамбылской области по результатам проверки ТОО «Школа-гимназия - детский сад «Sharapat» установлена задолженность по заработной плате перед 24 работниками за август-ноябрь 2025 года в размере более 6 млн тенге. После принятия мер государственной инспекцией труда задолженность полностью погашена в установленный срок.

Государственные инспекторы труда также принимают меры по восстановлению прав работников при незаконном увольнении и неправомерном применении дисциплинарных взысканий.

В Туркестанской области на прежние должности восстановлены два директора школ, трудовые договоры с которыми были расторгнуты с нарушением установленных требований. В ходе проверки установлено, что при увольнении работников, являвшихся членами профсоюза, не было получено согласие профсоюзной организации, предусмотренное коллективным договором. По результатам принятых мер выявленные нарушения устранены, а работники восстановлены в должностях.

В этом же регионе восстановлены трудовые права медицинского работника Кентауской городской поликлиники. Проверкой установлено, что при увольнении медсестры работодателем не был соблюден установленный законодательством порядок применения дисциплинарного взыскания: у работницы не было затребовано письменное объяснение и не был предоставлен предусмотренный срок для его представления. После вмешательства государственных инспекторов труда приказ об увольнении отменен, а работница восстановлена на прежней должности.

Еще один факт защиты трудовых прав зафиксирован в Шымкенте. Работник городской многопрофильной больницы с онкологическим центром обратился в департамент государственной инспекции труда с заявлением о неправомерном дисциплинарном взыскании. По результатам внеплановой проверки установлено, что выговор был объявлен незаконно. На основании выданного предписания приказ работодателя отменен.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан напоминает, что каждый работник имеет право на своевременную и полную оплату труда, соблюдение условий трудового договора и защиту своих трудовых прав.

В случае задержки заработной платы, неправомерного увольнения или иных нарушений трудового законодательства граждане могут обратиться в территориальный департамент государственной инспекции труда по месту нахождения работодателя, в том числе посредством электронной платформы eOtinish.

Комитет государственной инспекции труда и его территориальные департаменты продолжают работу по защите трудовых прав граждан, восстановлению нарушенных трудовых гарантий и обеспечению соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан.