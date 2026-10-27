Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел обращения жителей Костанайской, Улытауской и Алматинской областей. Поднятые вопросы касались содействия в трудоустройстве, пенсионного обеспечения, а также развития инклюзивной среды и поддержки лиц с инвалидностью.

В личном приеме приняли участие руководители профильных структурных подразделений Министерства и представители соответствующих организаций. По каждому обращению заявителям были предоставлены необходимые разъяснения, а также определены дальнейшие меры по решению поставленных вопросов.

Так, житель Костанайской области обратился с просьбой оказать содействие в трудоустройстве. В ходе встречи ему предложено пройти профессиональное переобучение на сварщика для получения востребованных навыков и дальнейшего трудоустройства. На период обучения гражданину будет оказана помощь в обеспечении временной занятостью, а после завершения профессионального обучения - содействие в поиске постоянного рабочего места.

Таким образом, для заявителя сформирован поэтапный механизм поддержки, предусматривающий временную занятость, профессиональное обучение и последующее трудоустройство. Гражданин положительно оценил предложенное решение и выразил благодарность за оказанное содействие.

Вопросы развития инклюзивной среды и расширения возможностей для лиц с инвалидностью поднял житель Алматинской области. В ходе приема он представил ряд предложений и проектов, направленных на повышение доступности услуг, создание благоприятных условий и усиление мер поддержки граждан с инвалидностью.

Аскарбек Ертаев поддержал инициативы заявителя и поручил профильным специалистам детально рассмотреть представленные предложения. Кроме того, министр отметил готовность в рамках рабочей поездки в Алматинскую область провести отдельную встречу с инициатором проектов с участием представителей местных исполнительных органов для предметного обсуждения возможностей их реализации.

В ходе личного приема также рассмотрены обращения по вопросам пенсионного обеспечения. Заявителям предоставлены необходимые разъяснения в соответствии с действующим законодательством.

«Обращения граждан - это важный инструмент обратной связи, который позволяет лучше понимать потребности населения и совершенствовать меры государственной поддержки. Наша задача - не ограничиваться разъяснениями, а находить конкретные пути решения вопросов, с которыми обращаются люди. Каждое обращение требует внимательного и индивидуального подхода, а исполнение данных поручений должно находиться на постоянном контроле», - отметил Аскарбек Ертаев.

По итогам приема граждан министр дал поручения ответственным структурным подразделениям министерства и местных исполнительных органов обеспечить дальнейшее сопровождение обращений, проработать предложенные инициативы и оказать заявителям необходимое содействие. О результатах рассмотрения обращений граждане будут проинформированы в установленном порядке.