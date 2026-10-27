«Мансап компасы» помогает казахстанцам выбрать профессию и спланировать карьеру

Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает о возможностях цифровой платформы «Мансап компасы», которая помогает школьникам, их родителям и взрослым гражданам определиться с выбором профессии, узнать о востребованных специальностях и перспективах трудоустройства.

По состоянию на 1 октября 2026 года профориентационное тестирование на платформе прошли 34 596 учащихся 7-11 классов. По результатам тестирования школьники получили индивидуальные рекомендации, которые помогают определить наиболее подходящие направления будущей профессиональной деятельности.

Наибольшая активность отмечена в Кызылординской области, где тестирование прошли 22 602 учащихся. В Восточно-Казахстанской области возможностями сервиса воспользовались 3 497 школьников, в Жамбылской области – 2 675, в Астане – 2 456.

Выбор профессии – важный шаг, от которого во многом зависит дальнейшее образование и профессиональное развитие человека. При этом необходимо учитывать не только личные интересы и способности, но и требования к будущей специальности, возможности обучения и ситуацию на рынке труда.

Платформа «Мансап компасы» объединяет необходимую информацию в одном месте, позволяя пользователям познакомиться с различными профессиями, сравнить направления подготовки и принять более осознанное решение о профессиональном будущем.

Одним из ключевых инструментов платформы является профориентационное тестирование, которое помогает определить профессиональные интересы и склонности пользователя. По результатам тестирования формируются индивидуальные рекомендации по наиболее подходящим направлениям деятельности. Это позволяет школьникам лучше понять свои сильные стороны и определить, какие профессии могут соответствовать их интересам и способностям.

Помимо тестирования, на платформе представлена информация о профессиях, необходимых навыках и возможностях получения образования. Пользователи могут изучать профессиональные направления с учетом отрасли, региона и уровня заработной платы, а также знакомиться с организациями образования, в которых можно освоить выбранную специальность.

Особую пользу сервис может принести школьникам и их родителям. Совместное изучение профессий позволяет обсудить возможные варианты будущей карьеры, узнать, какие задачи выполняют специалисты, какие знания и навыки им необходимы и где можно получить соответствующее образование.

При этом результаты профориентационного тестирования носят рекомендательный характер. Окончательный выбор профессии важно делать с учетом личных интересов, способностей, образовательных возможностей и готовности к освоению необходимых навыков.

Платформа также доступна взрослым гражданам, которые планируют сменить сферу деятельности, освоить новую специальность или определить направления дальнейшего профессионального развития.

Таким образом, «Мансап компасы» позволяет не только познакомиться с миром профессий, но и получить полезную информацию для планирования образовательной и карьерной траектории.

Воспользоваться возможностями цифровой платформы «Мансап компасы» можно бесплатно на сайте https://mansap.enbek.kz.