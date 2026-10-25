Уважаемые работники и ветераны системы социальной защиты!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя ответственному делу – помогать людям, нуждающимся в поддержке. Каждый день вы работаете с обращениями граждан, сопровождаете семьи, помогаете пожилым людям и лицам с инвалидностью, содействуете трудоустройству и получению положенных мер социальной защиты.

За этой повседневной работой стоят глубокие профессиональные знания, терпение и умение понимать человека. Для того, кто обращается за помощью, особенно важно встретить специалиста, готового внимательно выслушать, разобраться в обстоятельствах и довести решение вопроса до результата.

Ваш труд помогает людям преодолевать трудности, сохранять самостоятельность и чувствовать поддержку. Из вашей компетентности, добросовестности и уважительного отношения к каждому гражданину складывается доверие ко всей системе социальной защиты.

Развитие отрасли, внедрение новых технологий и совершенствование услуг во многом зависят от вас. Именно вы ежедневно применяете эти решения на практике, видите потребности людей и помогаете сделать государственную поддержку доступнее и понятнее.

Искренне благодарю всех работников системы социальной защиты за ответственность, чуткость и преданность своему делу. Особую признательность выражаю ветеранам отрасли, которые заложили её профессиональные традиции и передают свой опыт молодым специалистам.

В этом году наш профессиональный праздник совпадает с Днём Республики. Забота о благополучии граждан и защита их социальных прав – важная часть работы по развитию справедливого и сильного Казахстана. Ваш вклад в это общее дело заслуживает глубокого уважения.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов. Пусть рядом всегда будут надёжные коллеги и любящие близкие, а ваш труд приносит удовлетворение и заслуженное признание.

С Днём работников системы социальной защиты!

С уважением,

Министр труда и социальной

защиты населения РК

Аскарбек Ертаев