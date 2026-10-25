Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днём Республики Казахстан!

Этот праздник напоминает нам о ценности суверенитета, исторической памяти и преемственности поколений. Сохранённые предками земля, язык, культура и традиции стали основой нашей государственности. Сегодня, накануне 35-летия Независимости, мы с благодарностью осмысливаем пройденный путь и с уверенностью смотрим в будущее.

За годы Независимости Казахстан состоялся как суверенное государство, укрепил свои позиции на международной арене и создал условия для развития экономики, науки и технологий. Эти достижения стали возможны благодаря труду, единству и стремлению наших граждан строить сильную и благополучную страну.

Перед Казахстаном стоят новые задачи, для решения которых необходимы ответственный подход и участие всего общества. Сильное государство - это не только развитая экономика и эффективные институты, но и благополучие людей, уважение к их труду и достоинству, уверенность в завтрашнем дне.

Построение Справедливого Казахстана, где каждый гражданин имеет возможности для развития, профессиональной реализации и достойной жизни, остаётся стратегическим ориентиром развития страны. Результаты государственной политики должны ощущаться в повседневной жизни людей, в доступности государственных услуг, защите трудовых прав и поддержке тех, кто оказался в трудной ситуации.

Для системы труда и социальной защиты населения эти задачи имеют непосредственное практическое значение. Наша ответственность заключается в том, чтобы помощь своевременно доходила до тех, кто в ней нуждается, а меры содействия занятости открывали новые перспективы. При этом за государственными решениями и социальными программами всегда должен стоять человек.

Особая роль принадлежит специалистам, которые ежедневно оказывают поддержку гражданам и помогают находить решения в самых разных жизненных ситуациях. Их работа требует не только профессиональных знаний, но и терпения, чуткости, умения услышать и понять человека. Именно это тёплое участие придаёт социальной работе её настоящий смысл.

Не менее важная основа развития страны - уважение к труду. Каждый, кто добросовестно выполняет свою работу, осваивает новые профессии, воспитывает детей, развивает науку, культуру и производство, вносит вклад в общее благополучие. Наша задача - создавать условия, при которых знания, инициатива и ответственность становятся основой личного успеха и развития общества.

Патриотизм проявляется в конкретных поступках: ответственном отношении к своему делу, уважении к закону, заботе о семье, сохранении культурного наследия и готовности участвовать в жизни страны. Единство народа, общественное согласие и уважение к нашей истории создают прочную основу для дальнейшего развития Казахстана. Особенно важно, чтобы молодое поколение видело в своей стране пространство возможностей и могло уверенно строить будущее.

Уверен, что благодаря единству, созидательному труду и ответственному отношению к общему делу Казахстан сможет последовательно реализовывать свои цели. Для укрепления нашей государственности и благополучия будущих поколений важен вклад каждого гражданина.

Дорогие казахстанцы!

В День Республики желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях царят согласие и взаимная поддержка, труд приносит достойные результаты, а новые возможности помогают воплощать в жизнь самые важные планы.

Пусть наша страна развивается и процветает, государственность и независимость Казахстана крепнут, а благополучие граждан становится прочной основой нашего общего будущего!

С Днём Республики!

С уважением,

Министр труда и социальной

защиты населения РК

Аскарбек Ертаев