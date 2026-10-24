Сегодня в Алматы состоялось официальное открытие первой в Казахстане государственной лаборатории проектирования и изготовления индивидуальных ортезов. Новая площадка создана на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и станет современным центром оказания индивидуальной протезно-ортопедической помощи детям и взрослым.

Создание лаборатории направлено на дальнейшее развитие отечественной системы реабилитации, расширение доступности современных технических средств реабилитации и внедрение цифровых технологий в процесс их проектирования и производства.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев, депутаты маслихата Алматы, представители местных исполнительных органов, общественных организаций и специалисты в сфере социальной защиты и реабилитации.

Гостям продемонстрировали возможности новой лаборатории и полный технологический цикл изготовления индивидуального ортеза - от первичного обследования человека и цифрового 3D-сканирования до компьютерного моделирования, производства, примерки, индивидуальной подгонки и обучения правилам использования готового изделия.

Ключевым направлением работы лаборатории станет раннее ортезирование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В рамках проекта предусмотрено бесплатное изготовление индивидуальных ортезов для детей при наличии соответствующих медицинских показаний. Такой подход позволит обеспечить своевременную поддержку ребёнка с учётом его индивидуальных анатомических особенностей и потребностей в реабилитации.

Комментируя задачи новой лаборатории, Аскарбек Ертаев подчеркнул:

«Это практический шаг во исполнение поручений Главы государства по созданию равных возможностей для людей с инвалидностью и развитию доступной системы реабилитации. Эта работа также соответствует задачам Концепции инклюзивной политики Казахстана на 2025–2030 годы. Для нас важно, чтобы современные технологии напрямую помогали человеку. Поэтому лаборатория станет не только местом изготовления ортезов, но и научно-практической площадкой для разработки новых решений и изучения их эффективности. Особое внимание уделяется детям, которым ортезирование необходимо по медицинским показаниям. Мы последовательно развиваем систему, в центре которой находятся человек, его возможности, здоровье и качество жизни».

Ортезы применяются для поддержки и фиксации отдельных частей тела, коррекции их положения и обеспечения необходимых двигательных функций. Конструкция изделия, необходимость его применения и режим использования определяются профильными специалистами с учётом состояния здоровья человека и медицинских показаний.

Особенность новой лаборатории заключается в применении цифрового подхода на всех основных этапах создания изделия. После обследования пациента проводится 3D-сканирование соответствующего сегмента тела, на основании которого формируется цифровая модель. Далее специалисты разрабатывают индивидуальную конструкцию ортеза с использованием специализированного программного обеспечения. Полученная модель передаётся в производство, где изделие изготавливается на современном оборудовании.

Использование цифровых технологий позволяет учитывать анатомические особенности каждого пациента, повысить точность проектирования и обеспечить индивидуальный подход к изготовлению технического средства реабилитации.

После изготовления ортеза специалисты проводят его примерку и необходимую подгонку, оценивают соответствие изделия индивидуальным параметрам человека и обучают правилам его использования. При необходимости цифровые данные пациента могут быть сохранены для последующей корректировки конструкции либо повторного изготовления изделия. Работа с пациентами также предусматривает реабилитационное сопровождение.

Лаборатория оснащена современным технологическим оборудованием, включая 3D-сканер, специализированное программное обеспечение, станок с числовым программным управлением, оборудование для обработки полиуретана и термоформования. На первом этапе здесь планируется изготавливать индивидуальные ортезы для стопы, голеностопного и коленного суставов, а также для верхних и нижних конечностей. В дальнейшем перечень изделий будет расширяться по мере развития производственных компетенций и освоения новых технологических процессов.

Проект предусматривает поэтапное увеличение производственных возможностей лаборатории. В 2026 году планируется изготовить 500 индивидуальных ортезов, в 2027 году - 1 000, а в 2028 году - уже 1 500 изделий.

При этом деятельность лаборатории не ограничится непосредственным изготовлением технических средств реабилитации. Одним из важных направлений станет научная оценка результатов ортезирования. Полученные в ходе работы данные планируется использовать для совершенствования технологий, повышения качества индивидуального сопровождения пациентов и подготовки методических рекомендаций для специалистов.

Создание государственной лаборатории является одним из направлений реализации шести проектов Национального научного центра развития сферы социальной защиты, направленных на развитие реабилитации, обеспечение граждан современными техническими средствами и совершенствование специальных социальных услуг.

Новая лаборатория станет практической площадкой для внедрения современных технологий в систему социальной защиты и реабилитации, развития отечественных компетенций в области ортезирования и повышения доступности индивидуальных технических средств реабилитации.

Запуск лаборатории также создаёт основу для дальнейшего развития отечественного производства индивидуальных ортезов, внедрения цифрового проектирования и накопления научно-практического опыта. В перспективе полученные результаты могут быть использованы для масштабирования современных подходов к ортезированию и расширения перечня изделий, доступных гражданам в рамках государственной системы социальной защиты.

В завершение мероприятия гости, представители общественных организаций, профильных учреждений, а также пациенты и их семьи отметили значимость открытия новой лаборатории и выразили благодарность специалистам за создание современных возможностей для получения индивидуальных технических средств реабилитации. По их словам, внедрение цифровых технологий и индивидуального подхода к изготовлению ортезов позволит оказывать более адресную и своевременную помощь детям и взрослым, а сама лаборатория станет востребованной площадкой, которая поможет многим гражданам по всей стране улучшить качество и эффективность реабилитации.

О первых впечатлениях от обращения в лабораторию рассказала Ирина Богиня, мама девятилетней Софии.

«Мы очень рады, что появилась такая возможность. Когда мы обратились в лабораторию, нас доброжелательно встретили, всё подробно объяснили и рассказали, как будет проходить процесс ортезирования. Хочу выразить благодарность Министерству и Правительству за внимание к детям с инвалидностью и поддержку семей. За такими инициативами стоят реальные судьбы детей и родителей, для которых это очень важно. Надеемся, что как можно больше семей узнают о работе лаборатории и смогут воспользоваться этой возможностью».

О значении такой помощи для семьи также рассказала Анастасия Балтабекова, мама 11-летнего Алана.

«Когда воспитываешь ребёнка с инвалидностью, постоянно ищешь возможности помочь ему, улучшить его здоровье и качество жизни. Реабилитация требует немалых финансовых затрат, и не каждая семья может позволить себе необходимые изделия. Поэтому открытие такой лаборатории - большая поддержка для родителей. Здесь можно получить необходимый ортез за счёт государства с применением современных технологий. Для нас это реальная возможность обеспечить ребёнку необходимую помощь и сделать ещё один шаг к его развитию».