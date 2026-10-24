В Казахстане работают над дальнейшим развитием пенсионной системы

В Алматы состоялась рабочая встреча по вопросам дальнейшего развития пенсионной системы Казахстана. В обсуждении приняли участие министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов, а также эксперты финансового сектора Болат Жамишев и Елена Бахмутова.

Ключевым вопросом встречи стала достаточность будущих пенсионных выплат и обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Участники рассмотрели, какие подходы позволят укрепить пенсионные права граждан, расширить охват населения пенсионной системой и создать условия для формирования более высоких пенсионных накоплений в течение трудовой жизни.

Рабочая встреча проводится в рамках исполнения поручения Главы государства по укреплению финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечению ее долгосрочной сбалансированности и достойного уровня пенсионных выплат. Для комплексной проработки этих вопросов под председательством министра труда и социальной защиты населения РК создана межведомственная рабочая группа.

В ходе обсуждения особое внимание уделено формированию будущей пенсии гражданина с учетом всех ее компонентов - государственной выплаты и накоплений, формируемых в период трудовой деятельности. В частности, рассматриваются механизмы, которые должны способствовать увеличению пенсионных накоплений за счет регулярных взносов работника и работодателя и повышению охвата населения пенсионной системой.

При подготовке предложений учитываются ключевые долгосрочные факторы, влияющие на пенсионную систему: демографические изменения, рост продолжительности жизни, трансформация рынка труда, а также международный опыт. Такой подход позволяет оценивать развитие пенсионной системы не только с точки зрения текущих показателей, но и с учетом потребностей будущих поколений.

Отдельный блок работы составили актуарные расчеты и прогнозные оценки. Они позволяют заранее оценить потенциальное влияние предлагаемых решений на уровень будущих пенсионных выплат, пенсионные права граждан и финансовую устойчивость системы в долгосрочной перспективе.

Председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов поприветствовал участников встречи и представил основные принципы действующей модели пенсионной системы Казахстана, а также подходы к формированию пенсионных накоплений.

«Сегодня важно объединить экспертные знания и практический опыт, чтобы комплексно оценить возможности дальнейшего развития пенсионной системы. ЕНПФ готов продолжать эту работу совместно с государственными органами и экспертным сообществом», - отметил Жанат Курманов.

«Наша задача - сформировать такие подходы к развитию пенсионной системы, которые позволят обеспечить ее устойчивость и одновременно создать условия для достойного пенсионного обеспечения граждан в будущем. Поэтому каждое предлагаемое решение должно проходить комплексную оценку с учетом интересов как нынешних, так и будущих поколений», - подчеркнул Аскарбек Ертаев.

Работа по совершенствованию пенсионной системы будет продолжена Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с ЕНПФ, Государственным фондом социального страхования и экспертным сообществом.

По итогам этой работы будут проработаны сбалансированные предложения, направленные на укрепление пенсионных прав граждан, повышение устойчивости системы и создание условий для формирования достаточного пенсионного обеспечения на протяжении всей трудовой жизни.