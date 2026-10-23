В Алматы обсудили, как научные разработки, искусственный интеллект, ассистивные и цифровые технологии могут напрямую повышать качество социальной защиты и реабилитации граждан. Вопросы перехода от научных исследований к конкретным решениям для людей стали центральной темой Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Инновации, наука и междисциплинарное партнёрство в системе социальной защиты: от исследований к практике».

Организатором мероприятия выступил Национальный научный центр развития сферы социальной защиты при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК, акимата города Алматы и Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов, Всемирной организации здравоохранения, ПРООН и ЮНИСЕФ, руководители высших учебных заведений, учёные, специалисты в сфере социальной защиты и здравоохранения, представители неправительственного сектора и зарубежные эксперты.

Приветствуя участников по видеосвязи, министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев подчеркнул важность перехода от научных исследований к практическим решениям для граждан.

«Наука не должна оставаться только в исследованиях и научных публикациях. Её главная ценность для социальной защиты – в возможности преобразовать научные знания в конкретные решения, которые улучшают жизнь людей», - подчеркнул министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Именно практическая отдача от научных разработок стала одним из ключевых акцентов конференции. Участники обсудили, как современные исследования могут использоваться для оценки индивидуальных потребностей человека, подбора средств реабилитации, организации непрерывного сопровождения ребёнка и семьи, повышения качества социальных услуг и формирования более эффективной системы поддержки.

В рамках пленарного заседания были представлены международные подходы и казахстанские разработки в сфере социальной защиты. Представители ВОЗ рассказали о расширении доступа к ассистивным технологиям, эксперты ПРООН - о развитии устойчивых моделей социальной поддержки. Отдельное внимание уделено возможностям применения искусственного интеллекта и прикладных исследований в сфере долгосрочного ухода.

Возможности взаимодействия науки, государственных организаций и практиков в развитии социальной защиты стали предметом обсуждения и с зарубежными участниками конференции.

«Объединение исследователей, представителей государственных учреждений и практикующих специалистов создаёт возможности для обмена опытом и обсуждения решений, способных реально изменить жизнь людей к лучшему», - отметил заместитель директора Канадской международной школы в Астане Аббас Хазаал.

Казахстанские специалисты представили разработки интеллектуальных медицинских устройств и цифровые решения для социальной защиты. Отдельный блок был посвящён тому, как современные технологии могут сделать реабилитацию более адресной, доступной и ориентированной на конкретные потребности человека.

Работа продолжилась на четырёх тематических секциях, где эксперты рассмотрели вопросы доказательной социальной политики, социальной реабилитации и инклюзии, применения инновационных технических средств и ассистивных технологий, а также профессионального развития кадров социальной сферы.

Особый интерес вызвали практические разработки в области реабилитации. Участники обсудили применение 3D-технологий в ортопедии, изготовление индивидуальных протезно-ортопедических изделий, современные средства помощи незрячим и слабовидящим людям, а также слухоречевую реабилитацию детей после кохлеарной имплантации. Эксперты также рассмотрели подходы к оценке результатов реабилитации и выстраиванию взаимодействия между медицинскими, социальными и образовательными организациями.

Отдельное направление конференции - развитие кадрового потенциала социальной сферы. Участники обсудили подготовку социальных работников, признание профессиональных квалификаций и формирование компетенций, необходимых для работы с детьми, семьями и людьми с инвалидностью. В центре внимания также находились вопросы качества и безопасности социальных услуг, защиты прав их получателей и междисциплинарного взаимодействия специалистов.

Практическая составляющая мероприятия была представлена и на выставочной площадке, где продемонстрировали технические средства реабилитации, ассистивные и цифровые технологии, образовательные и методические решения. Участники смогли ознакомиться с разработками Национального научного центра и его партнёрских организаций, обсудить возможности их апробации и дальнейшего применения в системе социальной защиты.

«Наша задача – выстроить связь между исследованием, апробацией и применением разработки в социальной сфере. При оценке новых решений важно учитывать, насколько они помогают человеку в повседневной жизни и насколько удобны для специалистов. Поэтому мы объединяем научные организации и практиков, чтобы обсуждать не только возможности технологий, но и условия их применения», – отметил генеральный директор Национального научного центра развития сферы социальной защиты Сырым Наси.

По итогам конференции были сформированы предложения четырёх тематических секций, состоялось обсуждение Алматинской декларации о сотрудничестве на 2027–2030 годы, а также подписаны меморандумы между Национальным научным центром развития сферы социальной защиты и партнёрскими организациями.

Закреплённые договорённости предусматривают развитие совместных научных исследований, апробацию и внедрение новых технологий, расширение профессионального взаимодействия и совершенствование практических механизмов оказания социальной помощи.

Таким образом, конференция стала площадкой, где научные идеи, современные технологии и практический опыт объединились вокруг общей задачи - сделать социальную защиту более современной, адресной и ориентированной на реальные потребности человека.