В Казахстане продолжается реализация проекта «Серебряный возраст», направленного на содействие трудоустройству граждан старше 50 лет. За 9 месяцев 2026 года его участниками стали 10,3 тыс. человек.

Наибольшее количество участников проекта трудоустроено в Туркестанской области – 1 678 человек, Карагандинской – 1 093, Актюбинской – 807 и Жамбылской области – 705 человек.

Проект пользуется спросом среди женщин и жителей сельской местности. Так, женщины составляют 54,7% от общего числа участников, или 5 658 человек, а жители сельской местности – 61%, или 6 324 человека.

Основная доля участников трудоустроена в сельском хозяйстве – 41%, сфере услуг – 23% и образовании – 7%. Среди наиболее востребованных профессий – животновод, санитар, кассир, продавец, охранник, повар, швея, администратор, водитель автомобиля и бухгалтер.

При этом 78% участников имеют среднее образование, 18% – среднее техническое и 4% – высшее образование.

Напомним, проект «Серебряный возраст» реализуется с 2022 года. Его главная цель – не только помочь гражданам старшего возраста найти работу, но и создать условия для их дальнейшего постоянного трудоустройства.

Принять участие в проекте могут безработные граждане старше 50 лет, зарегистрированные в карьерных центрах. Для этого необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства.

Продолжительность участия составляет до 36 месяцев. В течение этого периода государство субсидирует часть заработной платы работника, что позволяет работодателям привлекать опытных специалистов и способствует их закреплению на рабочих местах.

Размер субсидии составляет:

с 1-го по 12-й месяц – 70% установленной заработной платы, но не более 30 МРП;

с 13-го по 24-й месяц – 65%, но не более 30 МРП;

с 25-го по 36-й месяц – 60%, но не более 30 МРП.

Важным условием проекта является обеспечение дальнейшей занятости участников. После завершения периода субсидирования работодатель обязан продолжить трудовые отношения на постоянной основе: с работником, не достигшим пенсионного возраста, – не менее одного года, а с участником предпенсионного возраста от 58 лет и старше – до выхода на пенсию.

Одним из примеров успешной реализации проекта стала история жительницы области Ұлытау Толганай Абдрахмановой.

В марте 2023 года она обратилась в карьерный центр Жанаркинского района в поисках работы. Специалисты предложили ей трудоустройство швеей в ИП «Золотая» в рамках проекта «Серебряный возраст».

В течение трех лет Толганай Бекмырзаевна добросовестно выполняла свои обязанности, приобрела практический опыт и зарекомендовала себя как ответственный и дисциплинированный сотрудник.

Благодаря профессиональным навыкам и ответственному отношению к работе она заслужила доверие работодателя. После завершения участия в проекте ей предложили продолжить трудовую деятельность в той же организации на постоянной основе.

История Толганай Абдрахмановой показывает, как временная поддержка при трудоустройстве может стать основой для стабильной занятости и дальнейшей профессиональной деятельности.

Проект «Серебряный возраст» позволяет гражданам старшего поколения сохранять трудовую активность, применять накопленный опыт, осваивать новые навыки и оставаться востребованными на рынке труда.