В преддверии Дня Республики Казахстан и Дня работников системы социальной защиты в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвящённое людям, которые ежедневно стоят на страже социальных прав граждан и помогают им справляться с жизненными вызовами.

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев поздравил сотрудников ведомства и работников отрасли с профессиональным праздником и Днём Республики, выразив благодарность за их ответственную работу, преданность профессии и вклад в укрепление социальной стабильности общества.

В этом году профессиональный праздник работников системы социальной защиты совпадает с Днём Республики, который отмечается 25 октября. Эти даты объединяет общая ценность - забота о человеке, защита его прав и возможностей, стремление к благополучию граждан и устойчивому развитию страны.

«Ваша работа напрямую отражает заботу о человеке и его благополучии. Именно в этом заключается наша общая цель - построение Справедливого Казахстана, где каждый гражданин чувствует себя защищённым», - отметил Аскарбек Ертаев.

Глава ведомства подчеркнул, что за государственными решениями, современными цифровыми инструментами и механизмами социальной поддержки всегда стоят люди - специалисты, которые ежедневно работают с гражданами, сопровождают их в непростых жизненных ситуациях и несут ответственность за качество оказываемых услуг.

«Работа в социальной сфере это высокая миссия, требующая серьёзной психологической устойчивости, исключительного терпения и высокого уровня личной ответственности», - подчеркнул министр.

Особое внимание в Министерстве уделяется повышению профессионального уровня социальных работников. В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан усилены требования к их подготовке и утверждены два профессиональных стандарта - «Социальная работа и другие профессии социальной сферы» и «Специалисты, оказывающие специальные социальные услуги».

С 2025 года действует Реестр социальных работников, в котором содержатся сведения о профессиональных компетенциях 12 235 специалистов. Сертификаты признания квалификации получили 3 080 социальных работников. Эти меры направлены на дальнейшее развитие профессиональных стандартов и повышение качества специальных социальных услуг.

При этом цифровизация и модернизация государственных процессов не отменяют человеческого участия, которое остаётся важнейшей составляющей социальной работы.

«Ни одна информационная система не способна заменить профессиональную чуткость, ответственность и искреннее стремление помочь людям», - сказал Аскарбек Ертаев.

Министр выразил особую признательность ветеранам социальной сферы, которые передают свой опыт молодому поколению специалистов, а также всем работникам отрасли за добросовестный труд и ежедневный вклад в обеспечение социальной защищённости граждан.

Сегодня специалисты системы социальной защиты работают по широкому спектру направлений - от поддержки нуждающихся граждан и защиты трудовых прав до развития системы социального обеспечения, содействия занятости и создания условий для самостоятельной и достойной жизни людей.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения работников Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. За профессиональные заслуги, значимый вклад в развитие социальной сферы и ответственное отношение к своему делу сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды, почётные грамоты и благодарственные письма.

Государственной наградой «Ерен еңбегі үшін» отмечены 3 сотрудника. Ведомственную награду «Салаға қосқан үлесі үшін» получили 3 человека, нагрудным знаком «Үздік қызметкер» награждены 4 сотрудника. Почётной грамотой министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан отмечены 9 человек, благодарственными письмами министра - 12 сотрудников.

Кроме того, благодарственным письмом заместителя Премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан отмечен проектный офис Министерства труда и социальной защиты населения. Награды также вручены представителям отрасли от Федерации профсоюзов Казахстана и отраслевого профсоюза «Қызмет».

Среди награждённых - специалисты, чей ежедневный труд связан с защитой трудовых прав граждан, развитием системы социального обеспечения и оказанием поддержки людям.

В частности, Указом Президента Республики Казахстан награждён государственной наградой «Ерен еңбегі үшін» главный эксперт Комитета государственной инспекции труда Арман Оспанов. Заместителю директора Департамента социального обеспечения и социального страхования Баян Хасеновой вручена ведомственная награда «Салаға қосқан үлесі үшін». Главный эксперт Комитета по миграции Дулат Байбатчаев награждён Почётной грамотой Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан за ответственную работу в сфере социальной защиты.

«Я в системе социальной защиты работаю 27 лет, из них 20 лет в Министерстве труда, и очень рада, что мой труд отмечен. Я очень благодарна своему руководству, своим коллегам за поддержку и буду стараться работать дальше», - поделилась Баян Хасенова.

В завершение мероприятия Аскарбек Ертаев пожелал работникам системы социальной защиты крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственном деле служения людям.

«Пусть наша страна будет благополучной, независимость - неизменной, а благосостояние нашего народа растёт с каждым днём», - заключил министр.