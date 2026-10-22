Социальные работники каждый день помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации, стараясь сделать их жизнь легче и комфортнее. Особое внимание они уделяют пожилым людям: интересуются их самочувствием, помогают в повседневных делах, поддерживают заботой и добрым словом.

В Казахстане День работников системы социальной защиты отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 25 октября – День Республики. В сфере социальных услуг трудятся более 40 тысяч специалистов, из них свыше 12 тысяч – социальные работники. Для Нургуль Елемескызы, которая трудится в этой сфере уже более 17 лет, работа с пожилыми людьми стала не просто профессией, а делом всей жизни. В центр оказания социальных услуг «Шарапат» она пришла не случайно. В 2008 году, проезжая на автобусе, Нургуль увидела это учреждение и задумалась о том, чтобы работать здесь, быть рядом с пожилыми людьми и помогать им. Вскоре её желание осуществилось – она устроилась на работу в этот центр. С тех пор Нургуль Елемескызы ежедневно заботится о старшем поколении, стараясь поддержать каждого и помочь всем, кому это необходимо.

По словам социальной работницы, главное в её профессии – доброта, терпение и искреннее участие. К каждому подопечному она относится как к родному человеку. А улыбки пожилых людей и их благословения придают ей сил и вдохновляют продолжать своё дело.

«Когда помогаю этим людям, словно вижу перед собой собственных родителей. Стараюсь смотреть каждому в глаза и делать всё, что в моих силах. Каждый день получаем от них благословения. А слышать слова благодарности – разве это не счастье» ?– говорит Нургуль Елемескызы.

Она признаётся, что выбрала эту профессию по зову сердца. И если бы ей довелось начать жизнь заново, она вновь посвятила бы себя заботе о пожилых людях.

«Я люблю свою работу. Даже если бы у меня была вторая жизнь, я снова пришла бы в это учреждение и работала с пожилыми людьми. Мне важно помогать им и видеть их благодарность. Я рада, что работаю здесь», – делится социальный работник.

Нургуль Елемескызы также призывает молодёжь приходить в эту сферу и заботиться о старшем поколении. По её мнению, в такой работе важно искренне относиться к каждому человеку, понимать его потребности и всегда быть готовым прийти на помощь.

«Молодёжи я хочу дать такой совет: если придёте работать в эту сферу, вкладывайте в своё дело душу. Тогда и благословения старших будете получать. Недаром наш мудрый народ говорит, что благословение старших приносит благодать. И дома не забывайте заботиться о своих родителях. Пока в нашей стране есть такие центры и неравнодушные сотрудники, я верю, что пожилые люди не останутся без внимания. Мы относимся к ним как к собственным родителям», – подытожила героиня материала.

После 17 лет, которые Нургуль Елемескызы посвятила заботе о пожилых людях, она намерена и дальше заниматься любимым делом. Для неё самое главное – чтобы её подопечные были здоровы, жили спокойно и как можно чаще дарили ей свои искренние благословения.