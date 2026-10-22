В Казахстане защищены трудовые права более 56 тысяч работников

По итогам 9 месяцев 2026 года в Казахстане благодаря работе государственных инспекторов труда защищены трудовые права более 56 тыс. работников.

По состоянию на 1 октября 2026 года государственными инспекторами труда проведено свыше 5,7 тыс. проверок соблюдения трудового законодательства. По их результатам работодателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений и приняты меры по восстановлению нарушенных прав работников.

Особое внимание уделяется вопросам своевременной и полной выплаты заработной платы. В ходе проверок на ряде предприятий выявлены факты задолженности по оплате труда. Для урегулирования ситуации совместно с работодателями утверждены графики погашения задолженности, исполнение которых находится на постоянном контроле государственных инспекторов труда.

Благодаря принятым мерам работодателями уже произведены выплаты задолженности по заработной плате, что позволило восстановить трудовые права сотен работников.

К примеру, в Северо-Казахстанской области по факту невыплаты заработной платы 93 работникам ТОО «Москворецкое» за два месяца Департаментом государственной инспекции труда проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлена задолженность по заработной плате за сентябрь–октябрь в размере 48,8 млн тенге. По результатам проверки работодателю выдано предписание о погашении задолженности, а также наложен административный штраф.

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает системную работу по обеспечению соблюдения трудового законодательства. Приоритетными направлениями остаются защита законных прав и интересов работников, своевременная выплата заработной платы, устранение выявленных нарушений и повышение ответственности работодателей за выполнение своих обязательств перед работниками.