Пенсионный аннуитет позволяет получать пожизненные выплаты за счёт пенсионных накоплений

За 8 месяцев 2026 года страховые выплаты по пенсионным аннуитетам в Казахстане составили 81,5 млрд тенге, объём страховых премий достиг 624,7 млрд тенге. Министерство труда и социальной защиты населения РК разъясняет возможности этого механизма пенсионного обеспечения и основные условия заключения договора.

Пенсионный аннуитет предусматривает перевод пенсионных накоплений в компанию по страхованию жизни, которая принимает на себя обязательство осуществлять регулярные пожизненные выплаты. Их предоставление продолжается в течение всей жизни застрахованного, в том числе если общая сумма выплат превысит первоначально переведенные средства.

Для заключения договора необходимо достичь установленного возраста и иметь достаточную сумму пенсионных накоплений. Размер необходимых средств рассчитывается индивидуально с учётом возраста гражданина и параметров будущих выплат.

В 2026 году немедленный пенсионный аннуитет доступен мужчинам с 55 лет, женщинам – с 53 лет. Для граждан, за которых обязательные профессиональные пенсионные взносы уплачивались в совокупности не менее 60 месяцев, предусмотрена возможность начала выплат с 50 лет при достаточности накоплений.

Также предусмотрен отложенный пенсионный аннуитет. Такой договор позволяет заранее определить условия будущих выплат. Заключить его можно с 45 лет, а при наличии обязательных профессиональных пенсионных взносов, уплаченных не менее чем за 60 месяцев, – с 40 лет. При этом выплаты начинаются позднее, по достижении предусмотренного законодательством и договором возраста.

Страховые выплаты по пенсионному аннуитету подлежат ежегодному увеличению. Установленная нормативным правовым актом ставка индексации составляет не менее 8%. Конкретные параметры выплат закрепляются в договоре.

Дополнительно договор может предусматривать гарантированный период выплат. Если застрахованный уходит из жизни до его окончания, дальнейшие выплаты осуществляются в пользу наследников в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Этот механизм следует учитывать отдельно от наследования остатка пенсионных накоплений в ЕНПФ.

Получение выплат по пенсионному аннуитету позволяет продолжать трудовую деятельность. Вместе с тем заключение договора не означает досрочного назначения государственной пенсии: право на неё определяется в соответствии с установленными законодательством условиями.

Одним из участников рынка является подведомственная МТСЗН РК Государственная аннуитетная компания. Компания предоставляет услуги пенсионного аннуитетного страхования и консультации по расчёту достаточности накоплений и параметров будущих выплат.

Перед заключением договора гражданам рекомендуется сопоставить предложения страховых организаций, изучить размер первоначальной выплаты, порядок её ежегодного увеличения, условия гарантированного периода и изменения договора. Предварительный расчёт можно получить в компании по страхованию жизни, а сравнить предполагаемые выплаты из ЕНПФ и страховой организации – с помощью прогнозного пенсионного калькулятора на сайте enpf.kz.