Более 10 тысяч казахстанцев с инвалидностью трудоустроены при содействии государства

В Казахстане продолжается работа по расширению возможностей трудоустройства лиц с инвалидностью. С начала 2026 года при содействии государственных мер занятости работу получили 10,8 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября 2026 года в карьерные центры за содействием в трудоустройстве обратились 29,5 тыс. граждан с инвалидностью. Из них 18,2 тыс. человек были вовлечены в активные меры содействия занятости.

В результате 10,8 тыс. человек были трудоустроены, в том числе 5,1 тыс. – на постоянные рабочие места и 5,4 тыс. – на субсидируемые государством рабочие места.

В частности, 4 264 человека были направлены на общественные работы, 367 – на социальные рабочие места, 495 – на молодежную практику и 499 – на рабочие места в рамках проекта «Серебряный возраст».

Одним из механизмов обеспечения занятости лиц с инвалидностью является квотирование рабочих мест. В соответствии с Социальным кодексом РК местные исполнительные органы устанавливают для работодателей с численностью наемных работников не менее 50 человек квоту в размере от 2 до 4% от общей численности работников. При расчете квоты не учитываются рабочие места с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.

В 2026 году установлена квота на трудоустройство 16 706 человек с инвалидностью. По итогам второго квартала текущего года в рамках квотирования по республике трудоустроено порядка 6,2 тыс. человек.

Для сравнения, по итогам 2025 года в рамках установленной квоты трудоустроено 8,1 тыс. человек, или 48% от предусмотренных 16 719 рабочих мест.

Особое внимание уделяется созданию специальных рабочих мест с учетом индивидуальных потребностей работников. По состоянию на 1 октября текущего года создано 47 таких рабочих мест, из них 25 – для лиц с нарушениями слуха, 12 – с нарушениями зрения и 10 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для поддержки работодателей, создающих специальные рабочие места, предусмотрено субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан с инвалидностью. По состоянию на 1 октября 2026 года такие субсидии выплачены в отношении 235 работников, в том числе 19 человек, трудоустроенных в 2026 году, 105 – в 2025 году и 111 – в 2024 году.

Наряду с трудоустройством государство оказывает поддержку гражданам с инвалидностью в получении новых профессиональных навыков и развитии предпринимательства.

Так, с начала года краткосрочным профессиональным обучением охвачены 243 человека с инвалидностью.

В рамках проекта «Бастау Бизнес» обучение основам предпринимательства прошли 3 639 человек, из которых 2 375 получили соответствующие сертификаты. Кроме того, онлайн-обучением охвачены 2 951 человек, из них 2 265 успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Также по состоянию на 1 сентября 2026 года 578 граждан с инвалидностью получили государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. Данная мера поддержки позволяет гражданам открыть собственное дело и реализовать предпринимательский потенциал.

В целом в Казахстане для лиц с инвалидностью предусмотрены различные механизмы содействия занятости, включая подбор вакансий через карьерные центры, квотирование и создание специальных рабочих мест, профессиональное обучение, субсидируемую занятость, предоставление безвозвратных грантов и микрокредитование молодежи. При этом граждане также могут самостоятельно осуществлять поиск работы и трудоустраиваться.

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по расширению возможностей занятости лиц с инвалидностью, развитию их профессиональных навыков и созданию условий для реализации трудового потенциала каждого гражданина.