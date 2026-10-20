Какие специалисты наиболее востребованы в Казахстане

В Казахстане сохраняется высокий спрос на квалифицированных специалистов. По данным информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, наибольшая нехватка кадров наблюдается в здравоохранении, а также по отдельным рабочим, техническим и инженерным специальностям. При этом развитие промышленности, цифровых технологий и инфраструктуры формирует новые возможности для трудоустройства и профессионального роста граждан.

Наиболее заметный дефицит специалистов в 2026 году зафиксирован в сфере здравоохранения. Так, на 469 вакансий акушеров-гинекологов приходилось всего 100 резюме соискателей, на 448 вакансий педиатров – 139 резюме, а на 300 вакансий анестезиологов-реаниматологов – 75 резюме. Недостаток специалистов также отмечается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов.

Сохраняется высокая потребность и в представителях рабочих профессий. Работодатели заинтересованы в квалифицированных электриках, механиках, слесарях, сварщиках, машинистах, операторах оборудования, строителях и водителях. Востребованы также инженеры и специалисты по автоматизации производственных процессов.

Спрос на такие кадры связан с развитием промышленности, строительством новых объектов, модернизацией предприятий, транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом работодателям все чаще требуются специалисты, владеющие не только профессиональными навыками, но и современными технологиями.

Отдельное направление – цифровые профессии. На рынке труда востребованы разработчики программного обеспечения, программисты приложений и другие ИТ-специалисты. Внедрение автоматизации и искусственного интеллекта повышает потребность в работниках, способных применять цифровые инструменты в своей профессиональной деятельности.

Согласно долгосрочному прогнозу, до 2035 года потребность экономики Казахстана в кадрах составит 2,9 млн человек, при этом более половины прогнозируемой потребности придется на рабочие профессии. Это свидетельствует о возрастающей роли технического и профессионального образования в обеспечении экономики квалифицированными специалистами.

Для своевременной подготовки кадров с учетом потребностей рынка труда в 2026 году перечень наиболее востребованных профессий расширен с 51 до 174 специальностей. В него вошли направления инженерии, строительства, обрабатывающей промышленности, биотехнологий, зеленой и ядерной энергетики.

Одновременно развивается система подготовки специалистов совместно с работодателями. По данным Правительства РК, сегодня дуальным обучением охвачены 138 тыс. студентов из 552 колледжей. В подготовке кадров участвуют около 11 тыс. предприятий. Еще 43 тыс. студентов обучаются по целевому заказу работодателей.

Такой формат позволяет студентам получать практические навыки непосредственно на предприятиях, знакомиться с будущей профессией и повышать свои шансы на трудоустройство после завершения обучения.

Вместе с тем граждане, желающие освоить новую профессию или повысить квалификацию, могут воспользоваться возможностями краткосрочного профессионального обучения и переобучения, в том числе по направлениям, востребованным работодателями.

Таким образом, анализ рынка труда показывает, что кадровый дефицит связан не столько с общим недостатком трудовых ресурсов, сколько с несоответствием имеющихся квалификаций потребностям экономики. Поэтому особое значение приобретает подготовка специалистов по востребованным направлениям, развитие практических навыков и взаимодействие организаций образования с работодателями.

Прогнозирование кадровой потребности позволяет заблаговременно определять перспективные профессии, совершенствовать образовательные программы и помогать гражданам принимать более обоснованные решения при выборе специальности или смене профессиональной деятельности.